Der Schutz vor dem Coronavirus zwingt zahlreiche Menschen in die häusliche Isolation. Reiserückkehrer mussten sich in Quarantäne begeben. Auch Reporterin Silke Rönnau verbrachte nach dem Österreich-Urlaub zwei Wochen zu Hause. Wie fühlt es sich an, nach drei Wochen wieder durch Preetz zu gehen?