Laboe

Dieser Stapellauf ist selbst für die Schiffswerft in Laboe ein einmaliges Ereignis gewesen: Sie hat am Donnerstagmorgen das erste schwimmende Ferienhaus zu Wasser gelassen. Ein weiteres folgt sogleich.

Keine 20 Minuten dauerte es, den 70 Tonnen schweren Beton-Schwimmkörper samt Rohbau in die Ostsee zu bewegen. Dann war der Jubel groß und der Betriebsleiter des Jachtzentrums Baltic Bay erleichtert: „Alles hat einwandfrei geklappt“, sagte Martin Gürke. Dabei war der Stapellauf eine technische Herausforderung.

Fünf Häuser sind geplant

Die schwimmenden Ferienhäuser in Laboe sind ein Projekt der Firma Floating Homes aus Verden ( Niedersachsen). Insgesamt fünf sollen künftig für Urlauber im Laboer Jachthafen liegen, schon im Frühjahr werden die ersten beiden bezugsfertig sein.

Einen konkreten Bauplan für die drei weiteren Häuser gibt es noch nicht. Floating Homes bietet die Ferienhäuser zum Kauf an. Interessenten gibt es bereits, Preise kann das Unternehmen noch nicht nennen.

Baugenehmigung erforderlich

Bevor mit dem Bau losgelegt werden konnte, brauchte es zunächst eine Baugenehmigung. „Das ist der Unterschied zum Hausboot“, erklärte Projektentwickler Timo Bahn. „Hausboote werden als Boote registriert. Die schwimmenden Ferienhäuser müssen in den Bebauungsplan eingetragen werden.“

Nach einem dreijährigen Genehmigungsverfahren konnten im August die Arbeiten an dem Ferienhaus beginnen, einer Holzkonstruktion, die von dem Schwimmkörper aus Beton auf dem Wasser getragen wird.

Sanftes Schaukeln

Das schwimmende Ferienhaus liegt im Vergleich zum Hausboot auch schwerer im Wasser und schaukelt nicht so sehr. „Durch das hohe Gewicht des Betonpontons“, erklärt Projektentwickler Mirco Temp.

Trotzdem muss an alles gedacht werden, was die Sicherheit an Bord betrifft. So gehören neben einer Warn-App auf einem Tablet für Sturmfluten auch eine Schwimmweste und ein Rettungsring zur Ausstattung der besonderen Ferienhäuser auf der See.

Anschlüsse ans öffentliche Netz

Strom, Wasser und Abwasser für das schwimmende Heim werden an das öffentliche Netz angeschlossen – auch ein Unterschied zum Hausboot. Den Eingang erreicht man dann aber wieder ganz klassisch über eine Gangway. Das Haus wird außerdem über hydraulische, also bewegliche, Arme am Steg befestigt. Bei Hoch- und Niedrigwasser bewegt es sich also mit.

Konzipiert ist das Häuschen für die ganzjährige Nutzung: Terrasse – mit Blick aufs Meer! – und Dachterrasse für den Sommer, Sauna für die kalten Jahreszeiten. Es wird ein großer Schlafraum sowie ein Wohn- und Essbereich eingerichtet. „Urlauber können das Meer in sanften Bewegungen erleben“, sagt Temp zu der Idee vom maritimen Wohnflair auf dem Wasser.

Laboe gehört zu den Vorreitern

Ferienhäuser in Großenbrode nördlich der Lübecker Bucht und in Dänemark in der Flensburger Förde hat die seit 2006 existierende Firma Floating Homes bisher gebaut. „Wohnen auf dem Wasser ist in Deutschland noch etwas Neues, aber voll im Trend“, weiß Bahn. „Der Yachthafen Marina Baltic Bay in Laboe gehört somit zu den Vorreitern.“

Ein Haus über eine Helling ins Wasser transportieren? Das war auch für die Crew der Schiffswerft etwas Besonderes. Die Werft hat die Helling speziell für diesen Zweck umgebaut und einen maßgeschneiderten Stapellauf bewältigt.

Spezialanfertigung für den Slipwagen

„Wir bauen hier 200-Tonnen-Boote“, erklärt Betriebsleiter Gürke. „Das Entscheidende war, eine Konstruktion auf den Slipwagen zu bauen, um eine flache Ebene für das Haus zu haben.“ Nun schwimmt also das erste Ferienhaus im Laboer Yachthafen und wird sich schon in der nächsten Urlaubssaison mit Leben füllen.

