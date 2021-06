Jäger Andreas Pilsniak ist ab sofort ein Freund von Drohnen. Das fliegende Auge fand in seinem Revier in Tröndel bisher 21 Rehkitze, die versteckt in einer Wiese lagen. Ein Vielfaches mehr als bei der Absuche mit Hund und dem menschlichen Auge. Das große Sterben bei der Mahd fällt dieses Jahr aus.