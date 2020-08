Schönberg

Vier erste Klassen wurden am Mittwoch in der Schönberger Grundschule eingeschult. Empfangen wurden sie in der Aula jedoch nicht gemeinsam, sondern klassenweise. Die Besucheranzahl war begrenzt. Waren sonst Großeltern, Verwandte und Freunde mit eingeladen, durften in diesem Jahr nur zwei Personen das Schulkind begleiten. In der Aula galt für die Erwachsenen eine Maskenpflicht, die Kinder waren davon befreit.

Gesang und Tanz wegen Corona nicht möglich

Gesang und Tanz während der Begrüßungsfeier waren nicht möglich. So hießen gemäß der Tradition die Zweitklässler den neuen ersten Jahrgang nicht auf der Bühne willkommen, sondern mit einem Video. Als die Einschulungskinder dann mit ihrem Klassenlehrer zur ersten Unterrichtsstunde in die Klassenräume gingen, trennten sich die Wege der Kinder und Eltern.

Anzeige

Auch das Kuchenbüfett fiel aus

Was es in den Vorjahren üblich, dass die Eltern währenddessen bei einem Kuchenbüfett zusammenkamen, mussten sie in diesem Jahr außerhalb des Schulgeländes auf ihre Kinder warten. Insgesamt wurden im Kreis Plön 1176 Jungen und Mädchen eingeschult.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:Einschulung nur in kleinem Rahmen

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.