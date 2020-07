Ein neues Energiezentrum haben die Stadtwerke Kiel am Mittwoch in Preetz eröffnet. Damit ist der Umzug des Unternehmens nach 30 Jahren am alten Standort am Markt in das Haus Lange Brückstraße 16 vollzogen. Die rund 40 Quadratmeter bieten genug Raum für zwei Beratungsplätze.