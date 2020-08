Selent

„Gefeiert wird trotzdem ein wenig, aber nur im engen Familienkreis mit maximal zehn Personen“, erzählt Christa Schütze. Es klingt etwas Wehmut mit, denn wenn es sonst bei den Schützes Grund zum Feiern gab, dann wurde das auch ausgiebig in großer Runde getan.

Schließlich haben sich beide 1954 auch bei einem großen Familienfest kennengelernt – der Hochzeit von Christas Cousine in Selent. Christa, geborene Boek, war damals erst wenige Tage zuvor 18 Jahre alt geworden. Der zehn Jahre ältere Wolfgang Schütze hatte zwar sofort einen Blick auf das hübsche Mädchen geworfen. Doch letztlich war ein Teller mit Schlagsahne der Auslöser, dass er die junge Frau nicht mehr aus den Augen ließ.

Christa Schütze erzählt: „Die Frauen in der Küche hatten Probleme, die Schlagsahne stichfest zu kriegen. Und weil es damals schon mein Motto war ‚Geht nicht gibt’s nicht’, schlug ich kräftig die Sahne und hatte Erfolg. Übermütig nahm ich einen kleinen Teller mit einem Klecks Sahne darauf, hielt ihn mir verkehrt herum über die frisch frisierten Haare und rief triumphierend: "So fest muss Schlagsahne sein.“ Noch heute schüttelt die 84-Jährige darüber den Kopf und meint: „Das hätte verdammt schiefgehen können, und ich hätte mich so lächerlich gemacht.“

Schon beim ersten Treffen war ihm klar: „Sie soll meine Frau werden.“

Doch für Wolfgang Schütze war in dem Moment klar: „Die ist praktisch, kann was und hat auch noch Witz. Sie soll meine Frau werden.“ Gesagt, getan, denn fortan ließ Wolfgang Schütze nicht mehr locker. Seine Angebetete wohnte bei ihren Eltern in der Nähe von Itzehoe und hatte bereits zwei Lehrjahre in der Landwirtschaft absolviert. Wolfgang arbeitete in der elterlichen Molkerei in Selent, hatte schon seinen Meister in der Tasche. „Die Lehre brauchst du nicht zu Ende zu machen“, meinte er und hat gedrängelt, berichtet Christa Schütze. Sie verhehlt nicht, dass ihr das damals doch alles etwas zu schnell ging. „Ich war noch so jung und wusste überhaupt nicht, was von mir erwartet wurde.“ Doch charmant rechtfertigt ihr Mann sein Drängen: „Ich wollte nicht, dass du mir wieder wegläufst“, meint er lächelnd.

Dann ging tatsächlich alles recht schnell: Im April 1955 wurde Verlobung gefeiert, vier Monate später bereits die Hochzeit. 1956 kam die erste Tochter zur Welt, 1958 und 1960 die beiden nächsten Mädchen. Inzwischen gehören auch zwei Enkel und zwei Urenkel zur Familie.

Harte Jahre in der Molkerei, aber die Arbeit hat Spaß gemacht

1959 hatte Wolfgang Schütze den elterlichen Betrieb übernommen, in dem auch seine junge Frau vom ersten Tag an mitgearbeitet hat. 1973 haben sie die Molkerei nach Lebrade verlagert, vergrößert und bis zum Jahr 2000 gemeinsam geführt. „Das waren wirklich harte Jahre. Aber die Arbeit hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe schnell gelernt, konnte Butter, Käse, Quark und alles Mögliche machen, nach Feierabend auch noch die Buchhaltung. Die Kinder sind irgendwie nebenbei groß geworden“, erzählt Christa Schütze.

Wolfgang Schütze, der einst den Selenter CDU-Ortsverein mitgegründet hat und ihm seit 74 Jahren angehört, fällt inzwischen das Laufen etwas schwer. Seine Frau wirkt noch immer voller Energie, denn das große, elegant eingerichtete Haus sowie den riesigen, gepflegten Garten hält sie fast allein in Schuss. Lediglich ein Fensterputzer kommt ab und an, und über den Rasen schnurrt ein Mähroboter.

