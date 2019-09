Kostenlos bis 11:07 Uhr Das sind die Pläne fürs neue Restaurant Die Abrissarbeiten am ehemaligen Restaurant El Meson Playa in Laboe haben begonnen. Sie sollen bis Ende der nächsten Woche abgeschlossen sein. Später soll dort wieder ein Restaurant stehen. Pläne, wie es einmal aussehen soll, verrät der Eigentümer.

Von Astrid Schmidt

El Meson Playa in Laboe: Die Abrissarbeiten am Aukrug in Laboe haben begonnen. Quelle: Astrid Schmidt