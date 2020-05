50 Jahre Handwerk fest im Griff

Probsteierhagen

Vom Staubsauger bis zur Waschmaschine, da kennen sich Marita und Ulf Rethwisch aus. Mit einem Gefühl von Stolz haben sie in dieser Woche das 50-jährige Bestehen ihres Elektrogeschäfts gefeiert. Elektro Rethwisch in Probsteierhagen öffnete im Mai 1970 zum ersten Mal die Ladentür.

"Geschäftsöffnung: Neuinstallation und Reparaturen von Licht- und Kraftanlagen sowie Reparaturen und Verkauf von Haushaltsgeräten", stand damals in der Anzeige des Gründers und Elekromeisters Hans-Heinrich Rethwisch. Der heute 79-Jährige sah in Probsteierhagen seine Chance zur Selbstständigkeit, weil mit dem Umzug des einzigen Elektrobetriebes in die Stadt ein Elektroniker im Dorf fehlte. Er hatte einen guten Riecher. Das Geschäft sollte sich fortan gut entwickeln.

Mit einem VW Käfer fing es an

Er kaufte das Haus an der Dorfstraße 70, in dem damals noch eine Wohnung im Obergeschoss und eine kleine Drogerie nebenan waren. Rethwisch, der mit seiner Familie in Schrevendorf wohnte, bot neben seiner handwerklichen Dienstleistung auch den Verkauf von Elektrogeräten in einem ersten kleinen Laden an. "Hauptsächlich Lampen, Kleingeräte und Rundfunkgeräte", sagt er. Die ersten Dienstfahrten zu seinen Kunden machte Rethwisch mit seinem VW Käfer, bevor er sich später einen VW-Bus anschaffen konnte.

Rethwisch war von Beginn an Ausbildungsbetrieb. "Der erste Lehrling begann 1972. Es wurden fast jedes Jahr Jugendliche zu Fachleuten ausgebildet", erzählt der Gründer. 1973 stellte er den ersten Gesellen ein - die Auftragslage war gut. Als die Drogerie 1973 auszog, konnte Rethwisch den Laden vergrößern und eine Werkstatt einrichten. 1980 wurde der Laden abermals erweitert.

Betrieb in zweiter Generation

Rethwischs Sohn Ulf entschied sich ebenfalls für eine Ausbildung im Elektro-Handwerk. Nachdem er außerhalb des Familienbetriebes gelernt und eine Meisterprüfung abgelegt hat, stieg er 1991 in die Firma des Vaters mit ein. 2011 übernahmen er und seine Frau den Laden.

Heute bekommt der Betrieb Aufträge von Privatkunden, Hausverwaltungen, gewerblichen Betrieben, Landwirten und öffentlichen Einrichtungen. Mittlerweile arbeiten sechs Gesellen und ein Auszubildender sowie zwei Laden- und Bürokräfte bei Elektro Rethwisch. Den nachhaltigen Erfolg sehen die Rethwischs in der frühen Entscheidung, einen Schwerpunkt der Arbeit auf Miele-Produkte zu legen. "Das ist etwas, wovon wir heute noch profitieren", sagt Marita Rethwisch (52). "Kurzfristige handwerkliche Hilfe, treue Kunden und langjährige Mitarbeiter" machten den Erfolg des Geschäfts aus.

Gerade erst hat Sohn Jakob (20) seine Ausbildung als Elektroniker abgeschlossen. Ob auch er das Geschäft seines Vaters eines Tages übernehmen wird? Ulf Rethwisch (53) ist guter Dinge: "Es sieht so aus, als würde es weitergehen."

