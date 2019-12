Scheiden tut weh. Und die Plöner Stadtpolitiker schmerzt es enorm, dass sich Ascheberg ab 2021 nicht mehr von der Stadt, sondern von Quickborn verwalten lässt. Bürgermeister Lars Winter fand in der Ratsversammlung am Donnerstag zu der Situation klare Worte.

Von Hans-Jürgen Schekahn