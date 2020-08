Die Stadt Lütjenburg will das Amt Lütjenburg verlassen. Eine solche Erklärung verabschiedete die Stadtvertretung am Donnerstag einstimmig. „Wir haben in den vergangenen Jahren nicht die Verwaltungsleistung erhalten, die wir als Unterzentrum zur Erledigung unserer Aufgaben benötigen“, heißt es.