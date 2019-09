Tote Rotmilan-Jungen nicht vergiftet

Großharrie

Gleich zwei Mal wurden die im Sommer gefundenen Kadaver von Spezialisten untersucht. Zunächst befasste sich auf Anordnung des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und ländliche Räume (LLUR) das Landeslabor in Neumünster mit dem Rotmilan-Nachwuchs, der tot im Privatwald Vogelsanger Holz in Großharrie gefunden worden war. Die Organe eines im Nest gefundenen Jungvogels wurden an ein Speziallabor in Göttingen geschickt. Das Ergebnis liegt jetzt vor. „Es deutet nichts auf eine Vergiftung hin, es wurden keine Spuren von toxischen Substanzen gefunden“, erklärte LLUR-Sprecher Martin Schmidt.

Vergiftungen in der Region nachgewiesen

Der ursprüngliche Verdacht auf eine Vergiftung kam nicht von ungefähr. Denn durch das LLUR nachgewiesene Vergiftungen hatte es 2018 in Daldorf im Kreis Segeberg gegeben, zwei weitere Fälle wurden in diesem Jahr in Groß Kummerfeld und in Gönnebek bekannt. Der Rotmilan in Gönnebek kam durch E 605 zu Tode, das eigentlich verbotene Pflanzenschutzmittel gilt als hochgiftig.

In Großharrie kommt eine politische Dimension hinzu: Auf dem Gemeindegebiet in Richtung Tasdorf ist ein Windeignungsraum vorgesehen. Zu einem Horst von Greifvögeln wie dem Rotmilan gilt ein Mindestabstand von Windmühlen von 1500 Metern - 500 Meter weiter als bis zur Wohnbebauung.

Rotmilane wieder im Anflug

Nach dem Tod der Rotmilan-Jungen waren auch die Elterntiere verschwunden. Vogelfreunde haben jetzt im Raum Großharrie erneut ein erwachsenes Pärchen beobachtet. Unklar ist, ob es die Elterntiere sind. Für das LLUR sind diese Beobachtungen wichtige Hinweise. „Egal, ob es die Elterntiere sind oder nicht, diese Rotmilane schaffen Fakten in Bezug auf die Raumnutzung, dem muss nachgegangen werden“, sagte LLUR-Sprecher Schmidt.