17 bis 18 Einfamilienhäuser könnten in einem Neubaugebiet in Boksee entstehen. Die ersten Entwürfe für das Plangebiet „Schweinekoppel – Dorfstraße“ wurden in einer Einwohnerversammlung vorgestellt. Die Grundstücke sind bisher mit einer Größe von 600 bis 670 Quadratmetern geplant.