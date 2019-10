Die Nacht, als das Kloster Preetz brannte

Preetz

„Der Himmel hatte sich blutrot verfärbt, das war schon beeindruckend“, erzählt Christian Stocks. Als Zwölfjähriger war der heute 73-Jährige dabei, als das Kloster Preetz in Flammen aufging. Ein Brandstifter hatte einen Heuhaufen hinter einem Stall angezündet. Der 3. Oktober 1959 sollte in die Stadtgeschichte Preetz und ins kollektive Gedächtnis eingehen.

Stocks wurde damals von seiner Mutter geweckt: „Sie fand, es war ein erinnernswertes Ereignis.“ Von der Wohnung in der Kirchenstraße 66 konnte er das Geschehen gut verfolgen.

Von einem brennenden Strohhaufen aus griff das Feuer schnell auf die Scheunen im Kloster Preetz über – die Reetdächer waren für das Feuer ein gefundenes Fressen. In den Scheunen hatte ein Autohaus mehrere Neuwagen geparkt, eine Frau hatte ihre Pferde im Kloster Preetz untergestellt.

Gregor sah die Flammen im Kloster Preetz

Jürgen Gregor war damals in der erst ein Jahr zuvor gegründeten Freiwilligen Jugendfeuerwehr. Um 22.30 Uhr schaute er nochmal aus dem Fenster – eigentlich wollte er gerade ins Bett gehen – und sah die Flammen im Kloster Preetz. Zu dem Zeitpunkt loderte der Brand schon seit einer guten halben Stunde.

Die erste Meldung bei der Feuerwehr ging erst um 22.35 Uhr ein. Damals hatte noch nicht jedes Haus oder gar Wohnung ein eigenes Telefon. Gregor riss die Jacke der Jugendfeuerwehr vom Haken und rannte los. Während er von der Langenbrückstraße zur Feuerwache in Preetz lief, hörte er die Sirenen heulen – zuerst für die Feuerwehr, dann ein zweites Mal für die Helfer des Technischen Hilfswerks, das Deutsche Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariter-Bund.

Hydrant am Kloster Preetz funktionierte nicht

Der erste Trupp mit sieben Feuerwehrleuten fuhr raus Richtung Kloster Preetz – zu dem Zeitpunkt brannten nur zwei Gebäude: der Kuhstall und die große Scheune. Zu diesem Zeitpunkt hätte der Brand wohl noch gelöscht werden können.

Lesen Sie auch: So lebt es sich im Kloster Preetz

Der Überflurhydrant vor dem Kloster Preetz hätte genug Wasser geführt, um einen Entstehungsbrand zu bekämpfen. Der Hydrant funktionierte jedoch nicht. Und weil die Gebäude mit Reet gedeckt waren, griff der Brand schnell um sich. Die Menschen strömten aus den umliegenden Lokalen und versuchten, ihr Hab und Gut im Kloster Preetz zu retten. Marianne Erichsen wohnte mit ihrem Mann gegenüber, ihre Eltern auf dem Klostergelände. „Hermann, dein Auto!“, rief sie ihrem Mann zu.

Feuer im Kloster Preetz bringt Menschen in Gefahr

Das Ehepaar war gerade aus dem Urlaub gekommen, hatte ihren Geburtstag nachgefeiert. Das Auto, auch das der Eltern, war nicht zu retten. Während es heute Gebrauchtwagen in Massen gibt, war damals der Verlust eines Autos etwas Schwerwiegendes. Auch Menschen waren in Gefahr: Erichsens Eltern erlitten Brandwunden, der Sohn von Klosterzimmermann Sellmer konnte in letzter Minute aus dem schon brennenden Haus gerettet werden.

Zur Galerie Fotos eines Infernos: Die Nacht, als das Kloster Preetz brannte.

Gleichzeitig fuhr in der Preetzer Feuerwehr der zweite Wagen los. Jetzt durften auf die Jungs der Jugendfeuerwehr ausrücken. Jürgen Gregor war dabei. Die Jungs waren damals als „Melder“ im Einsatz. Von Funkgeräten konnten die Preetzer damals nur träumen, also schickte man die Jugendfeuerwehr los, die Ansagen zu überbringen. „Beim Einsatz hatten wir keine Zeit uns Notizen zu machen, da musste eben das Gedächtnis helfen“, sagt Gregor. Und rennen musste man können.

Geräte der Feuerwehr versagten

Bei den Löscharbeiten im Kloster Preetz brach zwischenzeitlich die Wasserversorgung zusammen. Preetz hatte damals noch ein eigenes Wasserwerk, man konnte dort manuell den Druck auf den Leitungen erhöhen und das Wasser floss wieder. Trotzdem ist eine offene Wasserstelle, etwa ein See oder Fluss, bei so einem großen Einsatz die bessere Wahl.

Die Schwentine war vom Kloster Preetz aus für das Löschfahrzeug unerreichbar – der Wagen war zu groß, er hätte stecken bleiben können. Gregor kam die rettende Idee: Vom Angeln kannte er eine Stelle an der Mühlenau, die tief genug war, dass die Feuerwehrpumpen dort Wasser ziehen konnten.

Video: Historische Aufnahmen aus Preetz

Die Feuerwehrleute fuhren zur Stelle am Harderpark. Doch das eingesetzte Leihgerät versagte. Auch die Alternative, die Löschleitung an das aus Schellhorn zu Hilfe geeilte Fahrzeug anzuschließen, brachte nichts – die Pumpe lief nicht. Die dritte Idee, das eigene Löschfahrzeug zu bemühen, brachte die Rettung. „Das war noch deutsche Wertarbeit“, sagt Gregor schmunzelnd.

Die heiße Luft bildete einen Sog und riss Teile des Daches mit. Bis nach Pohnsdorf flogen die brennenden Trümmer. Um 22.46 Uhr, also elf Minuten nach Alarmierung der Feuerwehr, brennen alle sechs Wirtschaftsgebäude im Kloster Preetz lichterloh.

Feuer im Kloster Preetz : „Das berührt einen doch ganz eigenartig“

Der Wind wehte aus nordöstlicher Richtung – ein Glück, so griff das Feuer nicht noch auf weitere Gebäudeteile und angrenzende Wohnhäuser über. Durch den Funkenflug wurden zwar ein paar kleinere Feuer entfacht, aber die konnten gleich gelöscht werden.

Die brennenden Gebäude im Kloster Preetz begannen einzustürzen, die Giebelseite der großen Scheune machte den Anfang. Nur knapp konnten sich zwei Feuerwehrleute retten: „Wenn man so etwas zum ersten Mal sieht, berührt einen das doch ganz eigenartig“, sagt Gregor.

Es ging nur noch darum, zu verhindern, dass das Wohngebäude rechts vom Klostertor und das historische Klostertor selbst Feuer fangen. Um 0.30 Uhr waren die brennenden Scheunen nur noch Trümmer, von ihnen ging keine Gefahr mehr für die anderen Gebäude aus. Es dauerte noch eine Woche, bis das Feuer im Kloster Preetz endgültig erloschen war.

Auch in den folgenden Tagen waren die Menschen fassungslos

Plötzlich brachen die Kollegen aus Schellhorn auf. Ein Autofahrer hatte berichtet, dass dort ebenfalls eine Scheune brannte. Später stellte sich heraus, dass beide Brände vom selben Brandstifter verursacht wurden. Ein dritter gemeldeter Brand in Kühren entpuppte sich als Fehlalarm.

Am nächsten Tag gingen Menschen wie in einem Trauermarsch zu den glimmenden Ruinen am Kloster Preetz: Die sechs Scheunen waren niedergebrannt, viele Autos zerstört und auch Pferde, die im Kloster Preetz untergestellt waren, konnten nicht gerettet werden.

Auch in den folgenden Tagen waren die Menschen fassungslos. Erste Gerüchte über Brandstiftung machten die Runde. Aus den Gerüchten wurde Gewissheit – der Brandstifter, ein junger Mann „in schwieriger Situation“, wie Stocks ihn beschreibt, wurde schnell gefasst. Zur Fassungslosigkeit kam Zorn und Unverständnis hinzu. Der 19-jährige Malerlehrling wurde später zu dreieinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt.

Das ist das Kloster Preetz Ein genaues Gründungsdatum ist nicht bekannt. 1211 oder 1212 wurde das Kloster unter dänischer Herrschaft in Holstein als Benediktinerinnenkloster gegründet. Seinen endgültigen Sitz in Preetz bekam es 1261 – in den ersten Gründungsjahren erlebte das Kloster mehrere Ortswechsel. Der Klosterbereich war durch die Mühlenau und Schwentine sowie durch einen künstlich angelegten Graben umschlossen und dadurch gesichert. Neben den Wohngebäuden und der Klosterkirche hatte das Kloster einen Wirtschaftshof mit Scheunen, Kuh-, Pferde- und Schafställen, eine Wassermühle und zahlreiche Nebengebäude. Im Zuge der Reformation wurde 1542 das Kloster in ein adliges Damenstift umgewandelt, das bis heute besteht. Für die adligen Damen wie auch für die Nonnen, die das Kloster später verließen, wurden mehrere Häuser auf dem Klostergelände errichtet. Zum Kloster gehört der Klosterforst, das Waldgebiet in Pohnsdorf. Die ganze Anlage sowie sämtliche Klostergebäude stehen heute unter Denkmalschutz.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Preetz.