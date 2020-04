Aldi Heikendorf: Das ist der neue Markt

Heikendorf

Am Tag vor der Wiedereröffnung von Aldi in Heikendorf herrscht auch am Nachmittag noch geschäftiges Treiben in der frisch sanierten Aldi-Filiale am Tobringer. Mitarbeiter räumen Regale ein, säubern die Fußböden und rangieren mit großen Rollkörben im Verkaufslager, wo am Abend die letzten Lieferungen erwartet werden.

Nach der Fertigstellung des bestehenden Rohbaus, der mit einem Anbau von 730 auf 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche erweitert wurde, hatte das Team rund um Verkaufsleiter Oliver Melzig von der Aldi-Nord Gesellschaft in Nortorf nur eine Woche Zeit, um den Innenraum des Aldi-Marktes in Heikendorf nach dem neuen Konzept zu modernisieren.

Mit einer neuen LED-Beleuchtung und aktuellen Einrichtungsstandards erwartet die Kunden von Aldi in Heikendorf eine hellere und freundlichere Einkaufsatmosphäre. Außerdem gibt es ein größeres Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch sowie Brot, Brötchen und Snacks im neuen Backraum.

Aldi Heikendorf : Firma kontrolliert am Eröffnungstag wegen Corona

Doch die Neueröffnung von Aldi in Heikendorf ist durch den Schutz vor dem Coronavirus eingeschränkt. Die sonst üblichen Gewinnspiele mit Einkaufsgutscheinen von bis zu 500 Euro und Verköstigungen entfallen laut Melzig.

„Wir werden das aber nachholen“, so der Verkaufsleiter. Außerdem dürfen auch am Eröffnungstag nicht mehr als 50 Kunden gleichzeitig mit jeweils einem Einkaufswagen in den Markt von Aldi in Heikendorf, wo der Sicherheitsabstand von zwei Metern eingehalten werden muss.

„Ich habe extra eine Eventfirma mit zehn Leuten engagiert, die das Einhalten der Regeln drinnen und draußen kontrollieren“, so Melzig. Mit einer Kordel zur Trennung und entsprechenden Markierungen will er auch vor der Tür dazu verhelfen, dass die Kunden sich an die Vorgaben halten. „Einen riesigen Ansturm erwarte ich nicht.“ Denn auf spezielle Rabatte zur Wiedereröffnung wurde auch bewusst verzichtet.

Aldi Heikendorf erweitert Öffnungszeiten

Um die etwa 15 Mitarbeiter der neuen Aldi-Filiale in Heikendorf zu schützen, kommen im Kassenbereich Plastikelemente und Abstandsmarkierungen zum Einsatz. Außerdem möchte Melzig zunächst nicht an Sonntagen öffnen.

„Zum einen wollen wir unsere Mitarbeiter entlasten, zum anderen gibt es derzeit keine Nachfrage, weil keine Urlauber da sind.“ Der neue Markt bietet allerdings verlängerte Öffnungszeiten immer montags bis sonnabends von 7 bis 21 Uhr (statt bisher 20 Uhr) an.

