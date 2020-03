Corona: Erster Toter im Kreis Plön

Plön

Ein am Coronavirus erkrankter Mensch im Kreis Plön ist am Wochenende gestorben. Das ist der erste Todesfall im Kreis Plön und der zweite in Schleswig-Holstein.

Erkrankter gehörte zur Hochrisikogruppe

Der Erkrankte gehörte nach Mitteilung der Kreissprecherin Nicole Heyck aufgrund seines fortgeschrittenen Alters und seiner Vorerkrankungen zu der Hochrisikogruppe. "Der vermutliche Ansteckungsweg ist bekannt und alle erforderlichen Maßnahmen zur Kontaktermittlung mit sich anschließenden Maßnahmen zur häuslichen Quarantäne sind erfolgt", betont Nicole Heyck.

Im Kreis Plön sind zurzeit 21 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Damit hat sich die Zahl im Vergleich zum Sonntag, als zwölf Infizierte gemeldet wurden, fast verdoppelt. Eine Person befindet sich zurzeit in klinischer Behandlung, alle anderen sind in häuslicher Quarantäne untergebracht.

