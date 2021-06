Lütjenburg

„Uns war schon vorher bewusst, dass Arbeit am Computer eine negative Öko-Bilanz hat“, sagt Pontus Genz. Aber das Ausmaß des CO2-Ausstoßes überraschte die Zwillingsbrüder aus Giekau und ihre Mitschülerin aus Lütjenburg denn doch. Ein Beispiel: 2025 verursachen digitale Medien weltweit so viel klimaschädlichen Kohlenstoff wie durch Abgase der Autos in die Atmosphäre gelangen. Bereits jetzt ist der Ausstoß so groß wie vom gesamten Flugverkehr vor Corona, recherchierten die Gymnasiasten. Ein anderes Beispiel: Wer sich fünf Minuten ein Video anschaut, verbraucht so viel Strom wie 250 Suchanfragen bei Google. Die Suchanfragen landen in großen Rechenzentren mit viel Technik, die einen enorm hohen Energiebedarf hat.

Öko-Tipp: Nicht alle zwei Jahre ein neues Handy

Wie kann man den Verbrauch minimieren? Niklas Genz: „Eine schwierige Frage.“ Eine Möglichkeit ist, sich nicht alle zwei Jahre ein neues Handy anzuschaffen, wie es durchschnittlich die Deutschen machen. „Die Herstellung der Geräte ist besonders belastend für die CO2-Bilanz.“ Filme schauen an einem hochauflösenden Fernsehgerät benötigt deutlich mehr Strom als auf einem Smartphone.

Text aus Lütjenburg begeistert die Jury

„Bei Autos oder Flugzeugen macht man sich Gedanken, wie schädlich die Nutzung ist“, sagt Niklas Genz. Bei Smartphones, Tablets oder Computern hätten das viele Menschen noch nicht im Kopf.

Für die drei war die Aufgabe ideal. Es verbinde die beiden Themen Klimaschutz und Digitalisierung, die bei Jugendlichen beliebt sind, finden sie. Ihre Analyse „Öko-Bilanz eines Klicks“ schrieben sie auf acht Seiten sehr anschaulich und lebendig nieder. Die Jury des Wettbewerbs, dessen Schirmherr der Bundespräsident ist, war begeistert und wählte den Beitrag zum besten seiner Kategorie in Deutschland aus.

Das Gymnasium Lütjenburg gehört zu den eifrigsten Schulen im Land, wenn es um die Beteiligung an dem Europäischen Wettbewerb geht, der seit fast 70 Jahren ausgelobt wird. 125 Schülerinnen und Schüler aus Lütjenburg aus vier Klassenstufen machten dieses Jahr mit. Das ist etwa ein Viertel der Schule. Sie gewannen insgesamt 22 Landes- und elf Bundespreise. Zum Vergleich: Nach Schleswig-Holstein wurden insgesamt nur 39 Bundespreise vergeben.

Wegen Corona ging die Zahl der Teilnehmer auf rund 60 Prozent der Vorjahresbeteiligung zurück. Dennoch reichten aus den 16 Bundesländern 42.813 Schülerinnen und Schüler einen Beitrag ein. Die allermeisten von ihnen malten/zeichneten ein Bild, nämlich 86 Prozent.

Die Beiträge aus Lütjenburg bestanden nicht nur aus Texten über digitalen Stromverbrauch oder eine Zukunftsgeschichte des autonomen Autofahrens. Eine Schülerin baute ein großes Modell aus Holz, das die Stadt der Zukunft zeigen sollte. Ein Junge zeichnete ein Bild zum Thema Body-Shaming aus männlicher Sicht. Andere drehten einen Animationsfilm oder nahmen einen Podcast auf.

Der Europäische Wettbewerb 2022 widmet sich dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Die Lütjenburger Gymnasiasten sind mit Sicherheit wieder dabei.