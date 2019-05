Plön/Ascheberg/Eutin

Zufällig ist das Datum nicht: "Eigentlich wurde die Kirchengemeinde im März 1919 gegründet, aber wir hoffen im Mai auf besseres Wetter", sagt Priester und Gemeindevorsteher Frank Meier. Neben verschiedenen Aktionen, die vor allem im Freien geplant sind, wird auch Apostel Uli Falk am Sonntag, 26. Mai, einen Festgottesdienst abhalten.

Gemeinden in Plön , Ascheberg und Eutin wurden zusammengelegt

Die Eutiner Gemeinde zählt 270 Mitglieder, die auch aus Plön und Ascheberg kommen. 1996 wurde die Kirche in Plön aufgelöst. "Die Gemeindegröße ist zwar konstant, aber perspektivisch rückläufig", erklärt Raimund Paugstadt, Pressewart der Gemeinde Eutin. Zu klein wurde die Gemeinde in Ascheberg, Plön stimmte zu, sich mit Ascheberg zusammenzuschließen. 2012 wurde dann die Gemeinde in Ascheberg ebenfalls aufgelöst und mit Eutin zusammengelegt. Der damalige Gemeindevorsteher in Eutin ging in den Ruhestand, den Ascheberger Vorstand berief man nach Eutin. Das so entstandene Gebiet umschließt Eutin, Malente, Ahrensbök, Bosau und Ascheberg. Altersbedingt würden es immer weniger Mitglieder, aber einige seien nach der Zusammenlegung auch nach Trappenkamp gegangen, so Paugstadt.

Während andere Gemeinden sich über zu wenig Ehrenamtler beklagen, sieht es in der Eutiner Neuapostolischen Kirchengemeinde anders aus: "Wir haben genug Ehrenamtler, die sich engagieren", sagt Meier. Vier aktive Organisten, drei Chorleiter und ein sehr aktiver Chor, dazu drei Sonntagsschullehrerinnen.

Nur eine Handvoll Mitglieder

Die Neuapostolische Kirchengemeinde in Eutin begann 1919 mit "einer Handvoll Mitgliedern", wie Meier sagt. Begonnen hat die kirchliche Gemeinde, die ihren Ursprung in Hamburg hat, in dem Haus eines Bäckermeisters. Nach mehreren Umzügen und Repressalien durch die Nationalsozialisten, fand die Gemeinde 1988 in der Plöner Straße ihre Heimat, wo die Kirche bis heute steht.