Es ist ruhig beim TÜV. Nur ein Wagen steht vor der Anmeldung. Früher gab es hier lange Schlangen. Inzwischen setzen die Autofahrer auf Termine. Online oder telefonisch gebucht wird die Hauptuntersuchung zu einer schnellen Sache. Rund 30 Minuten, sagt Stationsleiter Daniel Ortman. Im vergangenen Jahr gab es deshalb auch mehr Zulauf.

Fahrschulen bilden nicht aus, also gibt's keine Führerscheinprüfungen

Coronabedingt gibt es jetzt weniger zu tun, aber nicht in Sachen Hauptuntersuchung. Die muss nun mal sein. Ortman kann aber zurzeit keine Fahrerlaubnisse verteilen. Führerscheinprüfungen dürfte er zwar machen. Da aber die Fahrschulen gerade nicht ausbilden, herrscht auf dem Sektor Flaute. Er kann in der Station also seine Mitarbeiter Björn Storm und Wilfried Reimann unterstützen. Gerade soll ein Mercedes AMG unter die Lupe genommen werden – ein Gebrauchtwagencheck. Ortman gerät ins Schwärmen. Mehr als 500 PS, 12000 Kilometer auf dem Tacho, matt lackiert. Welche Autos prüft er am liebsten? „Ich sehe teilweise gar nicht, was für ein Fabrikat da steht. Es ist ein Auto mit vier Rädern“, sagt er. Aber an diesem AMG, da habe er Spaß dran.

Den TÜV-Prüfern kann ein Auto eine Menge erzählen. „Wir können sehen, wo ein Auto gelebt hat“, sagt Ortman. Klingt nach Magie? „Wenn der Unterboden verrostet ist, dann ist der Wagen an der See gelaufen…“

TÜV Eutin: Die meisten Mängel gibt's bei Licht und Elektrik

Die Auswertungen für das vergangene Jahr liegen noch nicht vor. 2019 mussten in der Eutiner Station 30,5 Prozent aller Fahrzeuge erhebliche Mängel bescheinigt werden. Erst kürzlich wurde ein Auto vorgeführt, das glänzend neu lackiert war. „Da war aber alles durchgefault“, erzählt Björn Storm, sogar die gebrochenen Federn waren nachlackiert worden. Die meisten Mängel attestieren die TÜV-Prüfer beim Licht und der Elektrik. Es folgen Achsen, Räder, Reifen und auf Platz drei sind Umweltbelastung und Bremse. 56 Prozent der Fahrzeuge hatten gar keine Mängel.

TÜV-Nord-Teamleiter Michael Weist wundert sich. „Wenn die Beleuchtung nicht funktioniert, muss das der Autofahrer doch merken…“ Daniel Ortman rät, dass vor jedem Fahrtantritt die Beleuchtungsanlage kurz gecheckt wird. Sollte das kaputte Glühlämpchen erst beim Prüftermin auffallen, kann der TÜV aushelfen. „Da haben wir immer einen kleinen Vorrat und berechnen auch keine Arbeitsleistung“, erzählt er.

TÜV Eutin: Mit dem Laptop geht's zum Fahrzeug

Geprüft werden in Eutin übrigens nicht nur Pkw. Auch Lkw, Wohnmobile, Reisebusse, Taxen, Motorräder – sie kommen alle dran. Dem Techniker darf bei der Arbeit nicht mehr über die Schulter geschaut werden. Nicht erst seit Corona. „Der Kunde bremst uns aus“, sagt Ortman. Und wer betätigt dann Blinker, schaltet Licht ein und drückt für den Test auf die Bremse? „Das machen wir alleine“, sagt Björn Storm. Ob alles auch richtig leuchtet und blinkt, wird dann per Spiegel kontrolliert. Technischer geht es zu, um ASB, ASR oder ESP zu prüfen. „Seit 2015 arbeiten wir mit dem HU-Adapter“, erklärt Michael Weist. Mit dem Laptop geht’s zum Fahrzeug, Zettelwirtschaft gibt’s nicht mehr.

Und wie hat Corona die Arbeit verändert? Masken-Tragepflicht und Desinfektionsmittel am Eingang sind Standard. „Die Kunden dürfen ihre Autos nicht mehr selber in die Halle fahren“, erzählt Karin Dittmer. Auch aus Sicherheitsgründen. Es wird darum gebeten, die Fenster einen Spalt aufzumachen. Nach der Prüfung wird vom TÜV aber auch durchgelüftet.

TÜV-Station in Eutin: Auch schon lettische Lkw geprüft

Seit 1973 gibt es die TÜV-Station in Eutin. Hierher kommen auch Autobesitzer aus dem Kreis Plön, denn dort hat der TÜV keine Dependance. Aber der TÜV-Außendienst ist dort in den Autowerkstätten unterwegs. Damit die Kfz-Mechaniker sich nicht auf den Weg nach Eutin machen müssen. Apropos weite Wege: Michael Weist berichtet, dass in Eutin auch schon Lkw aus Lettland auf den Prüfstand kamen. Eine Heimfahrt hätte zu viel Zeit gekostet. Und Lettland erkennt die deutsche Hauptuntersuchung an. Klingt ein bisschen nach Zukunftsmusik. Aber tatsächlich wird sich europaweit angenähert. PTI – Periodical Technical Inspection (periodische Fahrzeugüberwachung) wird eines Tages (oder Jahres) vielleicht grenzübergreifend gültig.

Auf dem Gelände der TÜV-Prüfstation ist es nicht voller geworden. Regelrecht verwaist steht der Container dort, in dem sonst die theoretische Führerscheinprüfung stattfindet. Karin Dittmer zeigt, dass hier nach dem ersten Lockdown ein Hygienekonzept umgesetzt wurde – auch mit Trennwänden zwischen den Computer-Arbeitsplätzen. Statt 15 Teilnehmer wurden nur noch sieben zugelassen. Sie hofft, dass es hier bald wieder losgehen kann, wenn die Fahrschulen wieder ausbilden.

Bis dahin wird weiter die rosa Plakette für die bestandene Hauptuntersuchung geklebt. Oder Änderungen und Anbauten am Fahrzeug geprüft, Oldtimergutachten erstellt oder sich um Umschreibungen oder Importe gekümmert. Termine gibt’s unter Tel. 0800-8070600 oder www.tuev-nord.de.