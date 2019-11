Eine der letzten originalgetreuen Büsten des Dichters Johann-Heinrich-Voß wurde aufwendig restauriert. Am Mittwoch wurde der in Vergessenheit geratene Gipskopf, der einst bei einem Unfall im Kunstunterricht beschädigt wurde, von der Voßschule als Dauerleihgabe an die Landesbibliothek übergeben.