Seniorensport an frischer Luft mit Musik - in Zeiten von Corona Fehlanzeige. Doch Seniorentrainerin Anke Ströbl bietet ihren rund 200 Teilnehmern die richtige Dosis für das heimische Fitness-Training. Das Smartphone macht's möglich. Und die Trainingsgeräte gibt es in jedem Haushalt.