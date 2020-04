Preetz: Esther Rödel neue Jugendleiterin

Preetz

Ein halbes Jahr war die Stelle unbesetzt – Esther Rödel tritt die Nachfolge von Sarah Henning an. „Das ist schon ein besonderer und auch merkwürdiger Start für mich“, erzählt die Preetzerin. „Doch ich halte Telefonkontakt zu den einzelnen Pastoren und mit den Akteuren im Vorstand der evangelischen Jugend gibt es Videokonferenzen.“ Doch so richtig erreichen könne man niemanden, bedauert die 45-Jährige. „Denn die Arbeit lebt vom Kontakt mit den Menschen.“

Keine Amtseinführung wegen Corona

Sie lacht und erzählt: „Am Anfang gab es einen warmen imaginären Händeschlag, denn meine Amtseinführung konnte wegen Corona natürlich nicht stattfinden.“ Seit über 15 Jahren arbeitet die zweifache Mutter mit Kindern, leitete zuletzt die DRK-Kita in Schwentinental und eine Kindertagesstätte in Wattenbek. Sie habe noch einmal etwas verändern wollen, erzählt Esther Rödel. Die Stellenausschreibung habe in ihr eine Saite angeschlagen. „Meine Kinder sind in Preetz und mit der evangelischen Jugend groß geworden.“ Sie genieße es, nun mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren zu können. Neues Familienmitglied bei den Rödels ist ein Polizeihund, der durch die Abschlussprüfung gefallen sei, weil er den „finalen Biss“ nicht schaffte. „Das finden wir natürlich gut“, sagt Rödel und freut sich, den Hund mit zur Arbeit nehmen zu können. Joggen, Urlaub in Irland und Lesen seien weitere Hobbys.

Sommerzeltlager in Dänemark ist noch ungewiss

Die Sozialfachwirtin steckt schon mitten in der Planung des Sommerzeltlagers in Dänemark, obwohl nicht sicher sei, ob es stattfinden könne. „Noch herrscht ein Einreiseverbot. Über Kontakte in Dänemark bleibe ich am Puls politischer Entscheidungen.“ Kinderbibelwoche und die Begleitung von Konfirmanden und Pfadfindern sind weitere Aufgaben. „Ich möchte junge Menschen gewinnen.“ Die Corona-Krise schaffe einen neuen Blickwinkel.

„Im Fokus steht die Frage: Was hat in dieser Zeit gefehlt? Aber auch: Was hat an Wertschätzung gewonnen?“ Rödel wolle die Impulse junger Menschen aufgreifen und neue Projekte schaffen. „Für die Preetzer Kinder und Jugendlichen möchte ich einen Ort schaffen, an dem sich jeder willkommen und wohlfühlt, ausprobieren und weiterentwickeln kann.“ Gerade Jugendliche seien ein Stück von zu Hause abgenabelt und bräuchten Rückendeckung und Strukturen, ohne sie einzuengen. „Ich bin neugierig auf neue Gesichter, neue Themen und freue mich auf meine lebendige Arbeit“, sagt Esther Rödel. „Und ich kann es kaum erwarten, bis Corona vorbei ist.“

