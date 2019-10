Abriss der Unteroffiziersmesse beginnt

Lütjenburg

Es ist ein weiterer großer Schritt bei der Umwandlung des Bundeswehrgeländes in eine zivile Nutzung. Bevor es ans Mauerwerk geht sind Arbeiter damit beschäftigt die Innenräume zu entkernen. Wie schon bei den abgerissenen Mannschaftsquartieren kommen die Materialien auf eine Mülldeponie oder werden wieder verwertet wie zum Beispiel Metalle. Auf jeden Fall müssen sie per Hand getrennt werden. Das übernehmen derzeit Arbeiter in Schutzanzügen und Masken vor dem Gesicht.

Stadt beachtet Fledermausschutz

Biologen verfolgen, wenn die Außenfassade der Gebäude fällt. Sie schauen nach, ob sich Fledermäuse in den Ritzen der Steine niedergelassen haben. Sie dürfen nicht zu Schaden kommen. Wegen des Artenschutzes gibt es auch nur ein bestimmtes Zeitfenster für die Abrissarbeiten, um die Tiere nicht unabsichtlich zu töten. Die Stadt Lütjenburg errichtet zum Ausgleich an mehreren Stellen neue Fledermausquartiere. 50 000 Euro hat die Stadt dafür bereit gestellt.

Kaufvertrag soll bald unterschrieben werden

Die Abrissarbeiten, die rund 210.000 Euro kosten, erfolgen in Absprache mit dem Kreis. Noch ist nämlich die Stadt Eigentümer der 9000 Quadratmeter großen Fläche. Aber Kreistag und Stadtvertretung sind sich über den Kauf einig. Der Vertrag mit dem Kreis Plön soll nach Angaben von Bürgermeister Dirk Sohn bald unterschrieben werden. Der Kreis rechnet mit Investitionen von rund sechs Millionen Euro für das neue Katastrophenschutzzentrum.

50 Ehrenamtler und 15 Fahrzeuge kommen nach Lütjenburg

Der Beginn der Abrissarbeiten ist ein gutes Zeichen für die Stadt Lütjenburg, aber auch für die Katastrophenschutzeinheiten. Sie sind verstreut im Kreis und zum Teil sehr notdürftig untergebracht. Drei Einheiten mit zusammen rund 50 ehrenamtlichen Kräften mit 15 Fahrzeugen sollen Ende 2021/Anfang 2022 hier ihren Standort bekommen. Dazu gehören die Logistik- und Betreuungsgruppe des DRK Schönweide, der Logistiktrupp der 9. Feuerwehrbereitschaft und Teile des Löschzugs Gefahrgut.

"Ein Zugewinn für die Stadt"

Bürgermeister Sohn, selbst einst ein engagierter DRK-Ehrenamtler, freut sich auf das Katastrophenschutzzentrum. „Das ist ein absoluter Zugewinn für Lütjenburg.“ Es sei auch schön, dass der Kreis Plön die Stadt mit einer neuen Einrichtung bedacht hat.

Erhalten bleibt das frühere Sanitätsgebäude am Eingang zum Gelände. Es gehört einem privaten Investor, der unter Randale leidet. Verzweifelt hat er Zettel geschrieben und an Fenster geklebt: „Dieses Gebäude wird nicht abgerissen. Wir wären sehr froh, wenn keine weiteren Scheiben mutwillig eingeschlagen werden. Vielen Dank.“