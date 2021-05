Lütjenburg/Gunzenhausen

Das Boot hat ein Vorbild aus der Römerzeit. 1981/82 fanden sich römische Schiffe im Rhein in Mainz aus dem 3. und 4. Jahrhundert nach Christus. Eine dicke Schicht Schlick und Sand konservierte große Teile des Holzes. Die Archäologen waren begeistert. Eines der Modelle baut Gronau nach. Und damit auch alles originalgetreu aussieht, verzichtet er auf moderne Sägen oder Hobel. Er arbeitet mit nachgebautem antiken Werkzeug. „Das ist schon eine Umstellung“, sagt der Bootsbauer und lacht dabei.

Kiel aus Eichenstamm wiegt eine halbe Tonne

Vor wenigen Tagen war Kiellegung. Eine halbe Tonne wiegt der Eichenstamm, an den die Planken montiert werden. 4000 handgeschmiedete Nägel halten die Konstruktion später zusammen. Für den Sommer 2022 ist Stapellauf auf dem Altmühlsee geplant.

Mit Tunika in der Bootswerft

Gronau hämmert und hobelt nicht allein. Studierende der Uni Erlangen – mit römischer Tunika bekleidet – helfen dabei. Ihr Professor Boris Dreyer begleitet das Projekt wissenschaftlich. Auch andere Interessierte und Urlauber dürfen das ganze Jahr mit Hand anlegen oder in Workshops erfahren, wie gut die Römer zur See waren.

Zur Galerie Das Römerschiff von Gunzenhausen.

Römerboote nach fünf Jahren verschlissen

So ein Patrouillenboot der Antike sei nicht für die Ewigkeit gedacht gewesen, so Gronau. Das 15 Meter lange und 2,70 Meter breite Boot hielt vielleicht drei bis fünf Jahre. Länger schaffte es die schlanke und anfällige Konstruktion nicht gegen den Wellengang. Dann bauten die Römer alles aus, was noch zu gebrauchen war, und nutzten es für ein neues Schiff. Warum hat sich Gunzenhausen für das römische Projekt gemeldet, das mit drei Millionen Euro von der EU finanziert wird? Mitten im Herzen der bayrischen Kleinstadt mit ihren 16.000 Einwohnerinnen und Einwohnern lag einst ein römisches Kastell.

Darin dienten für wenig Geld angeworbene Söldner aus der Umgebung. Das Kartell war Teil des Limes zwischen Rhein und Donau. 96 nach Christus wurde es errichtet, im Jahr 241 von den Alemannen zerstört. An seiner Stelle wuchs langsam eine Ortschaft, die heute Gunzenhausen heißt. Man schaut also auf römische Wurzeln zurück wie Mainz oder Köln – nur etwas kleiner.

Das Boot kann später für Touren gemietet werden. Es soll auch auf dem Rhein schippern und mehrere EU-Staaten ansteuern. Rund um den Heimathafen des Bootes am Altmühlsee entsteht ein römisches Dorf. „Die Begeisterung für die Römer ist die wie im Norden für die Wikinger.“ Andreas Gronau hat einmal versucht, in einem anderen Römerboot zu rudern. Nach einer Stunde hatte er die Nase gestrichen voll. Die Plätze waren für den durchschnittlichen römischen Soldaten gemacht, die im Durchschnitt 1,70 Meter groß waren. Gronau misst vom Scheitel bis zur Sohle zwei Meter. „Rudern in solchen Schiffen ist nicht meins.“

Der Bootsbauer lebte und arbeitete knapp 15 Jahre lang in Lütjenburg und auf Gut Helmstorf. Sein Betrieb hatte bis zu 16 Mitarbeiter. Heute stellt er seine Boote in Wingst in Niedersachsen her.

Das große Interesse in der Bevölkerung an dem Römerboot und auch an seiner Person als einer der letzten Holzboot-Baumeister Deutschlands bescherte ihm eine Filiale in Gunzenhausen. Die Menschen dort hätten ihre eigenen Holzboote wieder entdeckt und nach Reparaturarbeiten gefragt. Seitdem arbeiten ein Geselle und eine Auszubildende in seiner Werkstatt in Bayern.