Heikendorf

Die Tagesstrandkörbe in Heikendorf waren ausgebucht, bevor der große Besucheransturm zur Feierabendzeit am Nachmittag anrollte.

Ein Mitarbeiter der Strandkorbvermietung Heikendorf, die das benachbarte Strandhotel Seeblick im Auftrag der Gemeinde Heikendorf ausführt, blickte ein wenig skeptisch aus seinem Kassenhäuschen vom Seeblick Beach Kiosk.

Anzeige

Strand in Heikendorf : „Wenn die Urlauber jetzt noch anreisen...“

„Wenn die Urlauber jetzt noch anreisen...“, sagte er und wollte seinen Namen lieber nicht verraten. Dass Badegäste auch zwischen den Strandkörben liegen, sei eigentlich nicht erwünscht, so der Mitarbeiter. Um Abstände einzuhalten. Doch Kontrollgänge würden nicht gemacht. „Wir appellieren an die Vernunft der Menschen“, sagte er.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:Corona: 100 Tage, 100 Menschen, 100 Geschichten

Auch in den Warteschlangen der Gastronomie wurden mit zunehmenden Menschenmassen kaum noch Abstands- und Hygieneregeln beachtet. Heikendorfs Bürgermeister Tade Peetz ( CDU) sah vonseiten der Gemeinde vorerst keinen Handlungsbedarf.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Corona-Regeln am Strand : „Für Abstände in Warteschlangen sind die Gastronomen zuständig“

„Für die Einhaltung der Abstände in Warteschlangen sind die Gastronomen zuständig“, erklärte er auf Nachfrage. Grundsätzlich setze er weiterhin auf die Eigenverantwortung der Menschen. „Was angesichts der seit 9. Mai bestehenden statistisch erfassten Infektionsfreiheit im Kreis Plön offenbar auch funktioniert hat.“

Lesen Sie auch:So kam das Coronavirus in den Kreis Plön

Ob das Infektionsgeschehen weiterhin so ruhig bleibt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Neben Schleswig-Holstein starten die Sommerferien an diesem Wochenende auch in Nordrhein-Westfalen.

Mehr aus Heikendorf lesen Sie hier.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.