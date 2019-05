Plön

Mit der Gesamtnote 3,3 landete Preetz in Schleswig-Holstein auf Platz zwei, Plön folgt mit der Note 3,4 gleich dahinter.

Plön hat sich aber verbessert

Obwohl von der Nachbarstadt geschlagen, freuen sich der Plöner Bürgermeister Lars Winter und Radverkehrsbeauftragter Wolfgang Homeyer über das Ergebnis. Denn die Kreisstadt hat vor zwei Jahren schon einmal an dem Vergleichstest teilgenommen und da die Note 3,7 erreicht – ein klarer Aufwärtstrend. „Der eingeschlagene Weg zur fahrradfreundlichen Stadt muss konsequent weiterverfolgt werden“, so Winter und Homeyer.

Ortsmitte ist gut mit dem Rad zu erreichen

Note 1,8 gab es in Plön für „Die Ortsmitte ist gut mit dem Rad zu erreichen“. 2,4 für „man kann zügig und direkt Ziele mit dem Rad erreichen“. Und 2,5 für „bei uns macht Radfahren Spaß“. Schlechtere Noten gab es für die Tatsache, dass nur wenige Einbahnstraßen für Radler geöffnet sind (4,6) und dass die Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln wenig attraktiv sei (4,4).

Schlechtes Angebot von öffentlichen Leihfahrrädern

Preetz punktete auch mit einer guten Erreichbarkeit des Stadtzentrums (1,7) und offenen Einbahnstraßen (2,1). Das Angebot öffentlicher Leihfahrräder bekam eine glatte 5 in Preetz, die Mitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln eine 4,8.

Schon bei der Aktion "Stadtradeln" im vergangenen Jahr radelte Preetz den Plönern davon. In der Schusterstadt waren 381 registrierte Teilnehmer 57850 Kilometer auf dem Rad unterwegs, in Plön 264 Teilnehmer 47196 Kilometer. In diesem Jahr sollen wieder möglichst viele Bürger bewegt werden, aufs Fahrrad umzusteigen. Preetz startet die dreiwöchige Aktion am 26. Mai, Plön startet am 18. August. Erstmals will auch Schwentinental punkten. Hier beginnt die Aktion am 25. Mai.