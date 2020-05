100 Anrufe für die ersten Fahrstunden

Preetz

Neben der Eingangstür steht schon das Desinfektionsmittel bereit, vor dem Schreibtisch hängt der obligatorische Tröpfchenschutz. „Zum Glück haben wir hier Platz genug“, freut sich der 59-Jährige darüber, dass mit dem Abstand von eineinhalb Metern bis zu zehn Teilnehmer beim Theorieunterricht dabei sein können, der viermal pro Woche in den Räumen am Marktplatz angeboten wird.

Auch der Theorieunterricht war in den vergangenen Wochen ausgefallen. Ein Online-Angebot war für Dräger keine Alternative. Da fehle die Nähe zum Schüler, um spontane Fragen beantworten zu können, meint er.

Er bedauert, dass Schleswig-Holstein das letzte Bundesland war, in dem die Fahrschulen wieder starten durften. „Als ob das Innenministerium uns komplett vergessen hatte.“

Kosten für Miete und Personal liefen weiter

Gleichzeitig liefen über die neun Wochen die Kosten für Miete, Personal, Autos komplett weiter, nur das Geld an der Tankstelle habe man sparen können. Seine beiden Angestellten, die schon lange für ihn arbeiteten, habe er nicht in Kurzarbeit schicken wollen. In der vergangenen Woche habe er dann erfahren, dass es endlich weitergehe.

Rund 100 Fahrschüler seien allein in seinem Betrieb vom Lockdown betroffen gewesen. Manche hätten kurz vor der Prüfung gestanden. Sie müssten nun wieder Fahrstunden nehmen, „damit sie wieder reinkommen“, sagt er.

Am Montag habe er rund 80 bis 100 Anrufe gehabt, 26 Nachrichten auf dem Anrufbeantworter musste er am Dienstag noch abarbeiten. Bereits am Montag hätten Fahrlehrer und -schüler auch schon wieder im Auto gesessen.

Fahrzeug wird desinfiziert und durchgelüftet

Wie läuft die Praxis ab? Der Fahrschüler steige in ein frisch desinfiziertes Fahrzeug, das anschließend an allen berührten Stellen wie Lenkrad oder Schalthebel erneut desinfiziert werde, berichtet Dräger. Außerdem müsse das Auto gut durchgelüftet werden, bevor die nächste Fahrstunde beginne.

Man dürfe nur zu zweit im Auto sitzen – was man aber auch schon vor Corona gemacht habe, da die Fahrschüler schnell abgelenkt seien, wenn auf dem Rücksitz geplaudert werde. Ausnahme sei die praktische Prüfung, wenn auch der Prüfer mit im Fahrzeug sei.

Im Auto herrsche Maskenpflicht, einen Spuckschutz gebe es aber nicht. „Gerade im Fahrschulwagen, wo man als Fahrlehrer auch mal ins Lenkrad greifen muss, kannst du keine Plexiglasscheibe dazwischen bauen“, betont Dräger.

Hat er keine Angst, sich anzustecken? „Ich kann mich ja nicht ein ganzes Jahr verstecken – das Virus wird sicher noch viele Monate unterwegs sein“, meint er. Und es könne ihn auch beim Einkaufen oder woanders erwischen.

Die Maske selbst müsse zwar sein, aber er empfinde sie als störend. „Wenn du einem Fahrschüler etwas erklärst, kannst du normalerweise an seiner Mimik erkennen, ob er das verstanden hat. Mit der Maske geht das nicht mehr.“

Hoffnung auf den schnellen Führerschein

Auch Agnetha Wienand aus Preetz freut sich, dass sie weitermachen kann. Die 18-Jährige war am Dienstag die erste Fahrschülerin von Peter Dräger. Sie hatte bereits alle Pflichtstunden und wollte sich gerade auf die Prüfung vorbereiten, als der Lockdown kam. Nun hofft sie, dass sie den Führerschein in eineinhalb Monaten in den Händen hält.

