Ferienhof Wiesengrund ausgezeichnet

Blekendorf

Im Ranking von Landreise.de steht der Ferienhof unter den rund 400 Quartieren zwischen Nord- und Ostsee ganz oben. Die Bewertung liegt bei der Note 1,1. Dafür gab es eine Auszeichnung auf der Grünen Woche.

„Raus aus dem Alltag, rein in die Gummistiefel“

In 40 bis 50 Bewertungen pro Jahr bedanken sich die Gäste überschwänglich für Gastfreundschaft und das Leben mit der Landwirtschaft. „Am liebsten würde ich hier gar keine Bewertung schreiben. Damit der Geheimtipp, Geheimtipp bleibt“, schreibt ein Feriengast. „Raus aus dem Alltag, rein in die Gummistiefel“, so ein anderer. Denn die Gäste helfen wie selbstverständlich mit im Stall oder bei der Strohernte. Andreas Köpke denkt dabei besonders an zwei Gäste. Der eine Prokurist einer großen Firma, der andere Aufsichtsrat eines Klinikums. Wenn sie im Wiesengrund auf Urlaub sind, ist deren innere Uhr auf Melken und Misten eingestellt.

Kinder annehmen, wie sie sind

Die Kinder dürfen alles. Über den Rasen laufen. In die Ställe schnuppern. Katzen, Hunde und Kaninchen streicheln. Verbotene Zonen gibt es für sie auf dem Hof nicht. Andreas Köpke: „Wer Urlaub mit Kindern anbietet, der muss die Kinder auch so annehmen, wie sie sind.“ Das gilt selbst für den kleinen Steppke, der im Zimmer seiner Unterkunft eine ganze Wand mit Stempeln „verzierte“.

"Es ist der Hof, warum die Gäste kommen"

Der Kuhstall, die sieben Ferienwohnungen und das Ferienhaus sind der Arbeitsbereich von Kirsten Köpke. Während der Saison dauern ihre Tage von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr abends. „Und dann bin ich mit der Arbeit auch noch nicht richtig fertig.“ Sie sieht sich in doppelter Funktion. Einmal kümmert sie sich darum, dass es ihren Gästen gut geht. Vom Brötchenservice am Morgen über das Ponyreiten am Mittag bis zum Stockbrotbacken am Abend. Auf der anderen Seite vermittelt sie ihnen, wie Landwirtschaft mit 50 Milchkühen und 250 Hektar Ackerland funktioniert. Die ländliche Ausstrahlung und ein günstiger Preis machen den Erfolg aus. Kirsten Köpke: „Es ist der Hof, warum die Gäste kommen.“

Aus Gästen wurden Freunde

85 Prozent der Urlauber im Wiesengrund sind Stammgäste. So wie ein Bäcker-Ehepaar aus Solingen, das sich zur Premiere einquartierte, als die Köpkes 1988 mit dem Vermieten anfingen. Die Kinder besuchten sich gegenseitig zu den Hochzeiten. Es ist eine richtige Freundschaft geworden. Sie richteten früher ihre Ferienzeiten so ein, dass sie bei der Ernte helfen konnten.

Eine Hochburg ist komischerweise Lüneburg. Zu Ostern kommen gleich sieben Familien aus der niedersächsischen Stadt. Mund-zu-Mundpropaganda ist die Ursache.

Für jeden eine Karte zu Weihnachten

„Man muss sich immer etwas einfallen lassen“, sagt Kirsten Köpke. Zu Weihnachten schickt sie allen 125 Familien, die in ihrer Kartei sind, eine selbst gemachte Weihnachtskarte mit Grüßen. In vergangenen Jahr zeigte das Bild von Lady, einem Pony, dass es auf erhabene 38 Jahre bringt. Alle Urlaubskinder kennen Lady. Solche Postkarten verbinden.

Stallgeruch als Souvenir

Ein Gast nimmt ein besonderes Souvenir mit nach Hause. Die Jacke, die er während der Stallarbeit trägt, nimmt er mit zurück und hängt sie im Arbeitszimmer auf. Ab und zu riecht er daran, berichten die Köpkes, um sich an die Zeit in Nessendorf zu erinnern.