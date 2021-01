Es sieht aus, wie nach einem Bombenangriff. Ein Dutzend Fahrzeuge steht ausgebrannt in und vor den ehemaligen Panzerhallen in Lütjenburg. Die Hitze verbog sogar Eisentüren und Betonstahlträger. Wegen Einsturzgefahr dürfen die Hallen nicht betreten werden.

Feuer in Lütjenburg

Feuer in Lütjenburg - Autobastler könnte Brand ausgelöst haben

Von Hans-Jürgen Schekahn