Löschmittel von Tesla an Bord

Bönebüttel

Drei Jahre lang tüftelte die Freiwillige Feuerwehr an der Ausstattung des Fahrzeugs, das 335.000 Euro kostet. Eine vierköpfige Arbeitsgruppe der Bönebütteler Wehr blickte sich für die passende Ausstattung auch bei anderen Feuerwehren um. Zudem arbeiten zwei Brandschützer, unter anderem der zweite stellvertretende Wehrführer Sebastian Kirchner, bei der Berufsfeuerwehr. „Da sind wir immer aus erster Hand über die neuesten technischen Entwicklungen im Löschwesen informiert“, erzählt Wehrführer Dirk Kock-Rohwer.

So nahmen die Bönebütteler Feuerwehr auch das Löschmittel F 500 des E-Auto-Herstellers Tesla mit an Bord des neuen Hilfeleistungslöschfahrzeugs.

Ganz neu ist der Stoff in Bönebüttel nicht: Bereits vor anderthalb Jahren wurde F 500 für ein anderes Tanklöschfahrzeug angeschafft. „Es gibt ja noch nicht viele Elektroautos, aber es ist wichtig, vernünftiges Gerät an Bord zu haben, gerade mit der viel befahrenen B 430 vor der Haustür“, erklärt Sebastian Kirchner.

Hochmoderne Technik sorgt für Motivationsschub

Die hochmoderne Technik, unter anderem akkubetriebene Rettungsscheren und Spreizer, ist zudem ein zusätzlicher Motivationsschub – auch für die neun Brandschützer, die bei der Jahresversammlung neu als Feuerwehrleute in die Wehr aufgenommen wurden. „Dass so viele Neue verpflichtet werden konnten, ist etwas ganz Besonderes“, freut sich der zweite stellvertretende Wehrführer. Auf 50 Aktive kann jetzt bei Einsätzen zurückgegriffen werden.

Mit der Neuerwerbung gaben die Bönebütteler jetzt das Leihfahrzeug an die Neumünsteraner Berufsfeuerwehr zurück. Kostenlos und auf dem kurzen Dienstweg, so Kirchner, hatte die Berufsfeuerwehr der Schwalestadt den Bönebüttelern für fast ein Jahr ein Löschfahrzeug geliehen. „Das Auto war eine Riesenerleichterung für uns und hat uns sehr bei den Einsätzen geholfen“, erzählte Kirchner. Das Leihauto wurde nötig, weil das neue Schmuckstück der Bönebütteler Brandschützer noch in Arbeit war.

89.000 Euro gibt es als Zuschuss

Die Planung für das HLF 10 geht bis auf das Jahr 2014 zurück, der Feuerwehrbedarfsplan machte damals ein Fahrzeugdefizit aus. Das Fahrzeug war auch der Grund für den Neubau des Feuerwehrdomizils am Bönebütteler Damm, so Kirchner: „Das Auto hätte nicht in die alten Gerätehauser gepasst.“ Die Gemeinde Bönebüttel muss die Kosten von 335.000 Euro nicht komplett stemmen, 89.000 Euro kommen als Förderung vom Kreis.

Eine offizielle Einweihung ist in Form eines Festkommerses für geladene Gäste am Freitag, 8. Mai, vorgesehen. Am Sonnabend, 9. Mai, kann das Hilfeleistungslöschfahrzeug bei einem Tag der offenen Tür besichtigt werden. Das ausgemusterte, 28 Jahre alte Vorgängerfahrzeug wird auf der Versteigerungsplattform des Zolls für 8000 Euro angeboten.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.