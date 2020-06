Gerätehaus-Kosten steigen immer weiter

Schwentinental

Jürgen Egerland ist nicht nur Gemeindewehrführer in Schwentinental, er ist offenbar auch ein kostenbewusster Feuerwehrchef. So hat er nach Durchforstung des städtischen Nachtragshaushalts jetzt entdeckt: Das derzeit entstehende Feuerwehr-Gerätehaus in Raisdorf soll noch einmal um mehr als eine Million Euro teurer werden als die bislang dazu von der Verwaltung genannten 4,6 Millionen Euro.

Und eine weitere Position im Nachtragshaushalt, die die Gerätehauskosten noch weiter steigen lassen würden, macht den Feuerwehrchef stutzig: ein Notstromaggregat für 100.000 Euro. Egerland hält die Anschaffung für „überflüssig, teuer und völlig überdimensioniert“. Entsprechende Nachfragen zum Gerätehaus und zum Aggregat habe ihm die Schwentinentaler Verwaltung bislang aber nicht beantwortet.

Kostenschätzung war deutlich zu niedrig

Zurückhaltend mit genaueren Informationen zeigte sich auch auf Nachfrage der KN-Redaktion der für die Feuerwehr zuständige Chef des Schwentinentaler Bügeramtes, Michael Stubbmann. Nur so viel: Ja, die erste Kostenschätzung von 3,4 Millionen Euro vor einigen Jahren sei angesichts real sehr viel höherer Baukosten deutlich zu niedrig ausgefallen.

Auch bei den zur Grundsteinlegung im November 2019 kommunizierten 4,7 Millionen Euro werde es wohl nicht bleiben. Genaue Zahlen dazu lägen der Gemeinde aktuell aber noch nicht vor, die Fachleute rechneten noch. Auch die 100.000 Euro für das Notstromaggregat seien im Haushalt noch mit einem Sperrvermerk versehen.

Nachtragshaushalt offenbart Preissteigerung

Die vom Gemeindewehrführer genannten fast 5,7 Millionen Euro bezeichnete Stubbmann hingegen als „reine Spekulation.“ Ein Blick auf die Homepage der Stadt mit dem 1. Nachtragsplan des Vermögenshaushalts 2020 offenbart jedoch unter der Position Brandschutz/Baumaßnahmen tatsächlich höhere Ausgaben für das Gerätehaus von exakt 5,674 Millionen Euro – so wie Egerland es beschrieben hatte.

Noch weit ärgerlicher als diese „mir nicht erklärbare“ Preissteigerung findet Egerland das Verhalten der Stadt zum Notstromaggregat für das neue Raisdorfer Feuerwehrgerätehaus. Das „Riesenteil“ mit einem Anschaffungspreis von rund 100.000 Euro müsse auf einem Doppelachsen-Anhänger stehen, habe eine Leistung von 100 Kilovoltampere.

Aggregat ist "überdimensioniert und teuer"

Das entspreche in etwa 80.000 Watt, mit denen etwa 20 Einfamilienhäuser rund ein Jahr lang versorgt werden könnten. Insofern sei das „total überdimensionierte und nicht leicht zu bedienende“ Aggregat für den Einsatz bei der Raisorfer Feuerwehr ungeeignet. Ein Aggregat mit maximal 35 kVA reiche dafür locker aus.

Hinzu komme noch: Die Feuerwehr solle sich das Notstromaggregat mit dem Bauamt (Stadtentwässerung) teilen und dazu einen entsprechenden Nutzungsvertrag mit der Behörde abschließen. „Das würde aber für uns bedeuten, dass wir mit dem Aggregat mit ran müssten, wenn zum Beispiel in einer Pumpstation der Strom ausfällt.

Eine solche Hilfestellung kann und soll aber nicht Aufgabe der Feuerwehr sein.“ Diese sei ausschließlich in echten Notfällen gefordert, zum Beispiel bei einem flächendeckenden Stromausfall, der viele Haushalte betreffe.

Preiswerte Variante wäre möglich

Aus Sicht des Gemeindewehrführers gebe es für geschätzte 15.000 Euro eine ebenso preiswerte wie praktikable Alternative: Die Kopplung eines Notstromaggregats an das Blockheizkraftwerk der Gemeinde. Entsprechende Vorschläge und Nachfragen habe er bei der Gemeinde zwar eingereicht, aber bislang keine Antwort erhalten.

Verstehen kann Egerland die aus seiner Sicht mangelnde Gesprächsbereitschaft nicht: „Ich soll die Gemeinde zwar in solchen Dingen fachlich beraten. Aber wenn keiner mit mir reden will, kann ich auch nicht beraten.“

