Noch müssen sich die Aktiven der Feuerwehr Schönberg im Ernstfall direkt hinter den Einsatzfahrzeugen umziehen. Doch das hat bald ein Ende. Rund eine Million Euro investiert die Gemeinde in den Anbau an das Feuerwehrhaus. „Unsere größte Baumaßnahme in diesem Jahr“, so Bürgermeister Peter Kokocinski.