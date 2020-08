Laboe

Vor fünf Jahren hatte der Kreis die neue Feuerwehrzentrale in Preetz errichtet und mit modernster Technik ausgestattet – eine Dienstleistung rund um den Brand- und Katastrophenschutz für alle 100 Wehren im Kreis Plön. Der hat nun Sorge, das Beispiel Laboe, sich selbstständig zu machen mit Technik und hauptamtlichem Personal (es gibt in Laboe einen hauptamtlichen Gerätewart) könnte Schule in anderen großen Wehren wie Mönkeberg oder Heikendorf machen. „Sollte das ein Trend in der nächsten Zukunft sein?

Doppelstrukturen befürchtet

Wir haben das Gefühl, wir müssen uns mal wieder ins Bewusstsein bringen, wollen uns aber gleichzeitig auch kritisch hinterfragen“, sagte Mathis Rittler, Abteilungsleiter beim Kreis Plön für Brand- und Katastrophenschutz. Seiner Ansicht nach würden im Beispiel von Laboe Doppelstrukturen aufgebaut, die nicht nur Investitionen, sondern auch Folgekosten bedeuten. Die einzige Motivation, die er erkennen könne, sei eventuell die Zeitersparnis durch den Fahrtweg. „Das ist unserer Meinung nach unverhältnismäßig, wir reden hier auch von Steuergeldern“, so Rittler.

Feuerwehrzentrale als Dienstleister

Denn die Feuerwehrzentrale hält umfangreiche Dienstleistungen vor, die über eine Umlage ohnehin von den Gemeinden bezahlt würden, wie das Prüfen von Leinen, Schläuchen, Tauschen von Geräten, Dokumentieren von Atemschutzgeräten und ähnliches. Dazu gibt es unter anderem eine Atemschutzwerkstatt mit drei Prüfanlagen. Andere Leistungen, wie das Prüfen von Spezialgeräten werde gegen eine Gebühr geleistet, erklärte Uwe Wegner, Leiter der Feuerwehrzentrale.

Die hat mit ihm und einem neuen Mitarbeiter, der ab 1. September seinen Dienst antreten wird, sechs hauptamtliche Mitarbeiter. Um die Wehren flexibel und einsatzfähig zu halten, stellt die Zentrale außerdem Leihgeräte bereit, die Wehren haben selbst Zutritt zum neu eingeführten Tauschlager und können im Bedarfsfall auch außerhalb der Öffnungszeiten Geräte tauschen.

Enge Kooperation gewünscht

Über das sogenannte Fox-Programm werden Prüfungen dokumentiert und festgestellt, wann was zu ersetzen ist. „Die Wehren müssen sich nicht um den Tausch kümmern“, erläuterte Wegner die umfangreichen Dienstleistungen. Die werden ständig erweitert, wie auch Kreiswehrführer Manfred Stender sagte. „Die Arbeitsfelder sind da. Wir sind dabei, über das Thema Einsatzhygiene und Dekontamination nach einem Brandeinsatz nachzudenken“, so Stender. Für ihn ist ganz klar: „Hier ist das Knowhow, auch für Weiterbildung und Schulungen. Wir wünschen uns auch eine enge Zusammenarbeit der hauptamtlichen Gerätewarte mit der Kreisfeuerwehrzentrale“, erklärte Stender.

Kreisfeuerwehrzentrale startet Umfrage zur Zufriedenheit

Mathis Rittler kündigte nun an, mit den Wehren und den Bürgermeistern Kontakt aufzunehmen, quasi eine Befragung zur Kundenzufriedenheit zu veranlassen. Wir wollen auch wissen, wo wir uns verbessern können“, sagte der Vertreter des Kreises Plön.

