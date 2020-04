Die Corona-Krise zeigt sich immer wieder an Orten, an denen man sie nicht vermutet. Der Chef der Stadtwerke Lütjenburg, Dennis Schulz, beklagt, dass Feuchttücher immer wieder Pumpen im Abwassernetz lahm legen. Doch auch vermehrt Einweghandschuhe und Kondome landen in der Corona-Krise im Abwasser.