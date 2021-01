Schönkirchens Bürgermeister Gerd Radisch riss der Geduldsfaden. In einem auch an KN-online verschickten offenen Brief kritisiert Radisch in harschem Ton die Schließung einer Volksbank-Filiale in Schönkirchen, während in Heikendorf eine neue eröffnete. Die Volksbank versteht die Aufregung nicht.