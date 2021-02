Jan Birk ist mit seiner Klage vor dem Finanzgericht in Kiel gescheitert. Der Friedensaktivist aus Preetz, der als Umweltamtsleiter in der Stadtverwaltung tätig ist, wollte vermeiden, dass ein Teil seiner Steuern in den Verteidigungshaushalt fließt. Er setzt sich für eine zivile Friedenssteuer ein.