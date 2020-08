Es ist 70 Jahre her, dass Klaus John in Plön am 19. August sein Fuhrunternehmen gründete. Im vorletzten Haus hinten in der Rosenstraße in Plön. Er transportierte Möbel, Steine, Heu – alles was ging. Heute hat das Unternehmen seinen Firmensitz in Görnitz (Gemeinde Grebin), direkt an der B430.