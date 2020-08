Ascheberg

Für gewöhnlich inszeniert das ZDF die Katie-Fforde-Filme in Boston und seiner malerischen Umgebung an der amerikanischen Ostküste. Aufgrund der Covid-19-Pandemie habe das Produktionsteam für die Dreharbeiten nach einer Alternative gesucht und sei zwischen der Kieler Förde und der Lübecker Bucht fündig geworden, erläutert Produktionsleiter Henning Falk. Um diesen Schauplatzwechsel glaubwürdig umzusetzen, sei das Drehbuch für das Melodram „Du lebst nur einmal“ auf die norddeutsche Lebenswelt übertragen worden. „Die Corona-Krise eröffnet uns damit aber auch die große Chance, den Fokus auf die Schönheit der eigenen Heimat zu lenken“, schwärmt Falk von Drehorten wie dem idyllisch gelegen Fischereigehöft am Großen Plöner See. Für einen Tag dienen die Fischräucherei und der Bootssteg eines benachbarten Herrenhauses als Kulisse.

Idyllische Urlaubsorte ins rechte Licht gesetzt

Wobei eigentlich nur der Kameramann aus seiner jeweiligen Perspektive die gewünschten typischen Aus- und Einblicke auf die Hütten, die Landschaft und das Wasser sehen kann. Ansonsten dominieren die umfangreiche Ausrüstung der Film- und Tontechniker, vor allem aber die Reflektoren und Lampen der Beleuchter auf die Szenerie, um die Schauspieler ins rechte Licht zu rücken. Dazu zählen die Hauptdarsteller Saskia Vester (Rosie), Birte Hanusrichter (Marla) und Kai Albrecht (Ole). Als Marla ihre kranke Mutter Rosie besucht, trifft sie beim Fischer zufällig ihre Jugendliebe Ole, als dieser eine Kiste Räucherfisch abholt. Auf dem Steg und bei einer Bootstour kommt es zur Aussprache, wer wen warum verlassen und das Herz gebrochen habe. Überschattet wird das Ganze von Marlas Verzweiflung, weil ihre Mutter nur noch ein paar Wochen zu Leben hat. Ole nimmt sie in den Arm, doch dann taucht Rosie am See auf und ruft zu den beiden rüber.

Filmteam arbeitet und lebt als geschlossene Gruppe

Saskia Vester – im richtigen Leben kerngesund – freut sich über die Gelegenheit, „eine zauberhafte Gegend“ kennenzulernen. „Ich bin vollkommen begeistert von diesen wunderschönen Drehorten“, sagt Vester, die „schon fast überall auf der Welt, aber noch nie in Ostholstein gedreht hat“. Im Gegensatz dazu kennt Kai Albrecht die Region sehr gut. „Ich habe Freunde in Dersau und schon mehrere Urlaube hier und in Plön gemacht“, sagt Albrecht. Von Besuchen seiner Bekannten nach Drehschluss müsse er allerdings Abstand halten. Aktuell lebt das Filmteam als geschlossene Gruppe in einem Hohwachter Hotel. „Wir tun alles, um das Infektionsrisiko zu minimieren“, betont Falk. Entsprechend gilt am Filmset für alle Beteiligten, die gerade nicht vor der Kamera stehen, eine konsequente Maskenpflicht.

Dazu zählen auch Fischermeister Rainer Lasner und sein Mitarbeiter Jürgen Volkelt, die als Komparsen eine kurze und buchstäblich tragende Rolle haben, als sie ein paar Kisten Räucherfisch ausliefern. Nach vier Proben und drei Aufnahmen ist diese Szene im Kasten. „Wir hatten sogar jeder einen Satz“, sagt Lasner und lacht. Schauspielunterricht mussten die beiden nicht nehmen. „Wir sind wie wir sind“, sagt Volkelt. „Einfach und authentisch.“

