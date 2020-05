Training mit Maske und Handschuhen?

Kreis Plön

Es sind nur noch wenige Tage bis zur Wiedereröffnung von Fitnessstudios am 18. Mai. Doch die Betreiber wissen noch gar nicht genau, welche Auflagen sie umsetzen müssen. Bis dahin setzen manche Inhaber auch auf Online-Kurse und Outdoor-Aktivitäten.

Auf dem Parkplatz an der Wakendorfer Straße in Preetz fließt der Schweiß. Inger Möller-Timm, Betreiberin des Fitnessstudios Quiins, hat einfach die Indoor-Cycling-Bikes draußen auf die Stellplätze gebracht. Bei Sonnenschein kann so mit dem erforderlichen Mindestabstand über 45 Minuten trainiert werden. Am 13. und 15. Mai bietet sie jeweils drei mal 30 Minuten Zirkeltraining im Freien an. Da die Zahl der Teilnehmer begrenzt ist, geht es nur mit Anmeldung.

Wichtig ist der Mindestabstand

„Am 18. Mai starten wir wieder wie gewohnt durch – selbstverständlich unter Berücksichtigung aller Maßnahmen“, kündigt sie an. Sobald sie die genauen Vorgaben kenne, will sie sie per E-Mail, auf der Website und in den sozialen Netzwerken mitteilen. Wichtig sei vor allem, den Mindestabstand einzuhalten. „Bitte halte immer eine Station frei zu deinen Mittrainierenden“, bittet sie auf der Homepage. Außerdem sollte nur mit Mundschutz und Handschuhen trainiert werden.

Desinfektionsmittel stünden zur Verfügung. Da die Umkleidekabinen noch geschlossen bleiben müssten, sollte man direkt in Sportzeug kommen. Die Gruppenfitnesskurse laufen noch online weiter.

Start im Notbetrieb

„Wahrscheinlich werden wir mit einer Art Notbetrieb starten müssen“, schreibt Marcel Batschkus, Inhaber des Therapie- und Sportzentrums Preetz (TSP), an die Mitglieder. Während die Physiotherapie-Abteilung weiter geöffnet hatte, herrscht in den Fitness- und Kursräumen seit Wochen gähnende Leere. Er gehe davon aus, dass die Trainingszeit für jeden zunächst begrenzt werde, damit möglichst viele wieder aktiv werden könnten. Dafür werde man voraussichtlich einen Termin buchen müssen. Was die Anzahl der Trainierenden, den Abstand zwischen den Geräten, die Trainingskleidung usw. angehe, warte man noch auf genaue Vorgaben von den Behörden. Es sei wichtig, aus Gründen der Prävention wieder mit dem Training zu starten. „Die Zeit zu Hause ist nicht nur eine Belastungsprobe für unser Gemüt, sondern auch eine Gefahr für unsere Gesundheit.“

In Schönberg öffnet das Fitnessstudio Sportsisters laut Inhaberin Zora Bretz kommende Woche zu diesen Zeiten: Montag und Mittwoch von 9 bis 13 Uhr sowie von 16 bis 19.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 15 Uhr, Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Pro Stunde dürfen fünf Personen trainieren. Besucher können sich ab Mittwoch telefonisch anmelden. Nur jedes zweite Gerät darf besetzt werden. Diese müssen nach jedem Gebrauch desinfiziert werden. Wann die Besucher wieder über das gewohnte Schließsystem – sieben Tage die Woche von 7 bis 21 Uhr – trainieren können, ist noch unklar.

Dusche, Sauna und Pool bleiben vorerst geschlossen

Das 680 Quadratmeter große „Mare Wellness & Sport“ in Schönkirchen ist ab Montag wieder von 7 bis 22.30 Uhr geöffnet (sonnabends/sonntags 9 bis 20 Uhr). Das Team um Sabrina Schmidt-Petersen hat ein Konzept: Bis zu 85 Personen können für 90 Minuten im Studio trainieren, danach werden jeweils eine halbe Stunde lang alle Oberflächen desinfiziert. Dusche, Sauna und Pool sind noch nicht freigegeben. Die Mitglieder können sich ihre Termine über eine App buchen. „Wer möchte, kann da auch einen Termin auswählen, an dem es nicht so voll ist“, so Schmidt-Petersen. Im Studio werde man zwischen den Geräten eine Gasse schaffen und Geräte teilweise absperren. Zusätzlich werden auch Kurse im Freien angeboten.

Von Silke Rönnau, Sibylle Haberstumpf und Nina Janssen

