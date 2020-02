Eine Stadt sucht einen neuen Chef. Oder eine Chefin. Sechs Kandidaten stehen zur Auswahl, wenn Schwentinental am 8. März einen neuen Bürgermeister wählt. Die Benachrichtigungen an alle 11.429 Wahlberechtigten sind verschickt, die Spannung steigt – und das Interesse an den Bewerbern ist hoch.