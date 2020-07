Mohammad Negahi ist ein Musterbeispiel für gute Integrationsarbeit. Der Flüchtling schaffte an der beruflichen Schule Eutin in vier Jahren den Sprung vom DaZ-Schüler zum Einserabsolventen. Jetzt startet der 20-jährige Neu-Malenter aus Afghanistan seine Ausbildung zum Steuerfachangestellten in Plön.