Todendorf

Die Schnellfeuerkanonen zielen dieses Mal nicht auf vorbeifliegende Drohnen. Ein 120-Millimeter-Mörser feuert von einer Plattform in der Ostsee auf eine rote Hütte auf dem Übungsgelände in Putlos ( Kreis Ostholstein). In sicherer Entfernung dazu befinden sich die Soldaten aus Todendorf.