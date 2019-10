MdB besucht Todendorfer in Holland

Todendorf/Vredepeel

Otto Fricke ( FDP) ließ sich vom Oberstabsgefreiten Kevin Bonk das Waffensystem Ozelot erklären. Als Angehöriger der Flugabwehr-Truppe ist er gerade in den Niederlanden, in Vredepeel. Dort ist das Defensie Grondgebunden Luchtverdedigings Commando stationiert, die holländische Einheit, der die Soldaten aus Todendorf unterstellt sind.

Gemeinsames Manöver in Polen

Es ist eher ein Zufall, dass die deutschen Soldaten sich in Holland aufhielten. Die binationale Einheit war gerade von einem Manöver aus Polen zurückgekehrt. So kam es zu der denkwürdigen Begegnung, dass ein Bundestagsabgeordneter einer deutsch-niederländischen Einheit in den Niederlanden einen Besuch abstattete.

Flugabwehr beider Länder ähnelt sich

Gerade in der Flugabwehr sind sich beide Länder sehr nahe. „Wir nutzen die gleichen Waffensysteme und haben eine ganz ähnliche Art zu arbeiten“, erklärte Oberfeldwebel Sven Klein dem Bundestagsabgeordneten Fricke, der in Begleitung von Generalleutnant Ingo Gerhartz, dem höchsten deutschen Luftwaffensoldat, angereist war. Für Fricke war es fast ein Heimspiel. Er spricht fließend niederländisch.

Bis 2023 voll einsatzbereit

Die volle Einsatzfähigkeit des 2018 geformten binationalen Verbandes ist allerdings noch nicht gegeben. Bis 2023 soll das geschehen und die Meldung an die Nato erfolgt sein. Stufenweise arbeiten beide Staaten Dinge ab wie die Planung gemeinsamer Lehrgänge, Einsatzkonzepte oder banale Dinge wie Vorschriften ab.

Sven Bonk, der in Kaköhl beim dortigen SC als Stürmer kickt, verpasst durch die Manöver das eine oder andere Heimspiel. „Die internationale Zusammenarbeit macht irre Spaß. Aber oft bedeutet das auch, weg von zu Hause und auf Übung oder so wie hier bei einem Truppenbesuch zu sein.“

Stolz darauf Vorreiter zu sein

„Wir sind echt stolz darauf, dass wir Vorreiter sind und das auch dem Bundestagsabgeordneten zeigen können“, so Oberfeldwebel Klein, der in Bad Kleinen zu Hause ist. Nach einer durchaus bewegten Zeit im Berufsleben, die ihn von einer Zeit als Soldat bei der Panzertruppe über zivile Beschäftigung als Elektroinstallateur und Mechaniker wieder zurück zur Bundeswehr brachte. Jetzt ist er als Kommandant des Ozelot und Instandsetzungsmeister eingesetzt.

Die 450 Soldaten in Todendorf verfügen über das Waffensystem Ozelot, mit dem sich Stingerraketen mit kurzer Reichweite verschießen lassen. Die Kaserne ist auch Standort der Schnellfeuerkanone Mantis und eines weitreichenden Luftaufklärungsradars.