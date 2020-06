Höhndorf

Die Gemeinde Höhndorf benötigt dringend mehr Platz für die Freiwillige Feuerwehr. Deshalb soll das Feuerwehrgerätehaus am Schulkoppelweg um einen Anbau erweitert werden. Dieses Vorhaben fördert das Land Schleswig-Holstein nun finanziell im Rahmen eines Sonderprogramms, mit dem zwei Millionen Euro für die Modernisierung von insgesamt 20 Feuerwehren zur Verfügung gestellt werden. Höhndorf bekommt 116.000 Euro aus dem Topf.

Das Feuerwehrgerätehaus, das mit dem Dorfgemeinschaftshaus unter einem Dach ist, verfügt über zwei Stellplätze für die beiden Einsatzwagen. Umkleidekabinen gibt es nicht, lediglich einen Bereich zum Umziehen hinter den Fahrzeugen. Oben im Dachgeschoss befindet sich ein Schulungsraum und eine kleine Teeküche.

Anzeige

Veraltete Zustände

Dass der im Erdgeschoss etwa 28 Quadratmeter große Geräteraum für zwei Fahrzeuge, die Einsatzkleidung von 27 aktiven Mitgliedern und sonstigen Geräten längst zu klein ist, wird bei einem Rundgang schnell deutlich. Das betrifft zum Beispiel die Toreinfahrt. "Wenn wir rausfahren, haben wir maximal drei Zentimeter an jeder Seite Platz. Das ist zu knapp", erklärt Kay-Christian Stoltenberg, Gruppenleiter bei der Freiwilligen Feuerwehr und Gemeinderatsmitglied. Auch das Umziehen direkt hinter dem Einsatzwagen sei kein Zustand der modernen Feuerwehrarbeit mehr. "Wir stehen hier bei den Einsätzen direkt in den Abgasen."

Weitere KN+ Artikel

Außerdem gebe es - so Stoltenberg weiter - mittlerweile viele Vorgaben durch die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse, nach denen die Situation im Höhndorfer Feuerwehrgerätehaus ein "No-Go" ist. Beispielsweise hängen die Einsatz- und private Kleidung noch an einem Haken. Dabei sei es heutzutage Standard, sie getrennt voneinander aufhängen zu können. Auch eine Abgasanlage fehle in den vorhandenen Räumlichkeiten, und es gebe "zu viele Stolperfallen" durch Trittstufen.

Finanzielle Förderung ist große Hilfe

Aus diesem Grund führt auch kein Weg an der notwendigen Modernisierung vorbei. "Es nützt nichts. Wir müssen es machen, um den aktuellen Vorgaben zu entsprechen", sagt Eck. Die Kosten für den Anbau könne er noch nicht einschätzen, sie würden im sechsstelligen Bereich liegen. Die Förderungszusage vom Land Schleswig-Holstein sei eine "Riesenerleichterung". Wann es zur Umsetzung der Baumaßnahme kommt, ist noch unklar, aber "es soll zeitnah passieren", so Eck.

Geplant ist laut Bürgermeister Marco Eck, im jetzigen Feuerwehrgerätehaus jeweils Umkleiden für Männer und Frauen zu errichten, und in dem etwa zwölf mal zehn Meter großen Anbau künftig die beiden Fahrzeuge unterzubringen sowie eine kleine Werkstatt einzurichten. Neben den Umkleiden soll es zudem einen kleinen Raum für die Jugendfeuerwehr geben, damit sie Platz für die Unterbringung ihrer Ausrüstung haben, die momentan noch behelfsmäßig im Flur hängt.

Zukunftssichere Planung

Ausgestattet ist die Feuerwehr Höhndorf aktuell mit einem 22 und einem 24 Jahre alten Einsatzfahrzeug. "Die fahren noch zuverlässig", sagt Stoltenberg, wohl wissend, dass auch diese über kurz oder lang ausgetauscht werden müssen. Deshalb soll für die neue Fahrzeughalle vorausschauend und großzügig geplant werden, sodass moderne Fahrzeuge - die immer größer und breiter werden - künftig hineinpassen.

Der Anbau führt dazu, dass auch neue Parkplätze geschaffen werden müssen, die auf dem jetzigen Kinderspielplatz entstehen sollen. Während zurzeit Platz für etwa zwölf Autos ist, sollen auf dem neuen Parkplatz mindestens 20 Stellplätze zur Verfügung stehen. Die Zufahrt soll über die Dorfstraße erfolgen, "damit die Autos die Einsatzfahrzeuge nicht kreuzen", erklärt Stoltenberg.

Spielplatz wird versetzt

Der Spielplatz wird durch den Bau des neuen Parkplatzes ein Stück nach hinten auf das Fußballfeld versetzt. Auch der ist in die Jahre gekommen, und soll sowieso modernisiert und die meisten Geräte ausgetauscht werden. In diesem Zuge baut die Gemeinde hinter dem Fußballfeld auch einen Grillplatz mit Hütte und einer Tischtennisplatte für Jugendliche. Der Abbau des Spielplatzes ist in einer gemeinsamen Aktion von Freiwilliger Feuerwehr, Gemeindevertretung und freiwilligen Helfern am Samstag, 27. Juni, geplant. Eck und Stoltenberg laden alle Höhndorfer ein, die Aktion zu unterstützen.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.