Plöner Models stellen Lieblingsplatz vor

Die Wolken hängen tief über der Prinzeninsel als Kirsten Tews auf den Steg am Strandweg zugeht. Die kleine Plattform mit der Bank am Großen Plöner See, auf Höhe der Alten Schlossgärtnerei, kennt sie nur zu gut. "Ich bin schon als Kind immer hierher gekommen, als wir Pause beim Konfirmandenunterricht hatten. Der war damals im Gemeindehaus", sagt die 54-Jährige. Jetzt spaziere sie oft mit ihrer Schwägerin zu der Bank am See.

"Wenn ich da sitze und aufs Wasser gucke, macht mich das immer glücklich. Diese Aussicht hat so etwas Tröstliches an sich. Gerade jetzt, wo sich durch Corona vieles verändert hat, bleibt der Blick hier immer gleich", sagt Tews. Dass es an diesem Vormittag keine direkten Sonnenstrahlen gibt, spielt der Fotografin beim Foto-Shooting in die Karten.

Tatjana Kay von Jessen Fotografie aus Plön läuft am Ufer hin und her, ihr großes Objektiv immer im Anschlag. "Jetzt bitte einmal zu mir umdrehen", ruft sie dem Model auf der Plattform zu. Kirsten Tews lacht. "Meine Schwester hat mich hierzu überredet. Man selbst mag sich ja immer nicht so gerne auf Fotos sehen. Aber nach all den merkwürdigen vergangenen Wochen in der Corona-Zeit ist das hier eine tolle Abwechslung", sagt Tews. Besonders viel vorbereitet habe sie sich nicht auf ihren Model-Job. "Ich trage heute Jeans und Jeansjacke, das trage ich aber immer gerne. Ich wollte mich hierfür ja nicht verkleiden."

Plöner Models: Alter oder Größe spielt keine Rolle

Bei der Aktion " Lieblingsplatz" der Tourist Info Plön kann sich jede Plönerin und jeder Plöner melden, ganz unabhängig von Alter oder Größe. "Wir setzen bei unseren Models auf Authentizität", sagt Babette Otto von der Tourist Info, die die Aktion betreut. Nur aus Plön sollten die Models kommen. "Wir haben uns gedacht, wer könnte die Stadt besser vorstellen, als die, die hier leben?", sagt Otto. Bisher haben sich 15 Personen für ein Fotoshooting an ihrem Lieblingsort gemeldet. Zu jedem Bild komme dann noch die Begründung, warum genau dieser Ort der Lieblingsplatz des jeweiligen Models ist.

Die Fotos von Fotografin Tatjana Kay bekommen die Models als Gage mit nach Hause. "Wir werden die Bilder dann hauptsächlich über unsere Social-Media-Kanäle verbreiten", sagt Otto. Sie könne sich zudem vorstellen, dass die Fotos auch in die Gästemappen der Unterkünfte in der Region kommen könnten.

Auch Familie oder Paare können ihren Lieblingsplatz vorstellen

"Es können sich übrigens auch Familien, Paare oder Leute mit Hund bei uns melden", sagt Otto. "Wir sind da ganz offen. Aber wir achten darauf, dass wir einen guten Mix zwischen den Geschlechtern und Altersklassen haben."

Auf der Aussichtsplattform wendet Kirsten Tews ihren Blick wieder auf den See. Dabei wehen ihre Haare zurück. "Ich könnte gar nicht irgendwo leben, wo es immer nur warm und sonnig ist. Ich brauche auch den Wind und den Regen. An so einem Tag wie heute geht es mir richtig gut", sagt sie.

Wer gerne selbst seinen Lieblingsplatz in Plön vorstellen möchte und sich nicht vor einem Foto-Shooting scheut, kann sich bei Babette Otto von der Tourist Info Plön unter babette.otto@ploen.de melden.

