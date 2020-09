Smartphone-Selfies vor touristischen Sehenswürdigkeiten stehen hoch im Kurs. Doch es geht auch anders. Am Kunstkiosk in Möltenort lichtet Fotokünstler Jörg Klinner von der Künstlergruppe Schrevenborner eigenART an diesem Wochenende Strandbesucher mit einer historischen Straßen-Atelierkamera ab.