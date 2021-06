Lütjenburg

Das hat seinen Grund: Die Schul-WCs am Lütjenburger Gymnasium befanden sich in einem desolaten Zustand. Frank Seidel selbst spricht von einer „Frage der Menschenwürde“. Mit viel Energie und Überredungskunst beim Kreis als Schulträger setzte er die Sanierung der Anlagen durch. Die Vertreterin des Elternbeirats, Kirsten von Keitz, überreichte ihm für den Einsatz an der WC-Front eine Klo-Rolle. Es sei kaum zu glauben, wie viel Lebenszeit Seidel auf das Thema verwenden musste. Ihr Gesamturteil: „Sie sind ein Super-Typ“.

Nach der Klo-Rolle kommt die Klo-Bürste

Ohne, dass sie sich mit von Keitz abgesprochen hatten, erinnerten Vertreter des Kollegiums ebenfalls an die Sanierung der Sanitärräume, die bei Schülern und Lehrern bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Sie überreichten eine Klo-Bürste.

Digitaler Vorsprung in der Corona-Pandemie

Seidels Stellvertreter David Fraesdorff lobte seinen scheidenden Chef wegen der Digitalisierung. 22 Aktiv-Panels (vernetzte Computer mit Riesen-Bildschirm als Tafelersatz) stehen heute in den Klassenzimmern. Dank des Einsatzes Seidels habe das Gymnasium in der Corona-Krise bei digitalem Unterricht einen großen Vorsprung gehabt.

Stehender Applaus zum Abschluss

Fraesdorff bescheinigte ihm ein kollegiales Miteinander. Er habe sich das Vertrauen der Kollegen erworben. Ein Ausdruck der Wertschätzung dem Schulleiter gegenüber war der letzte Applaus: Alle erhoben sie von ihren Stühlen und sorgten für einen Kloß im Hals von Seidel.

Seidel startete seine Lehrerkarriere 1990 am damaligen „Internatsgymnasium Schloss Plön“. Er war nicht nur Lehrer, sondern auch Erzieher für die Jungen und Mädchen, die im Schloss in einer Wohngemeinschaft lebten und an den Schulen in Plön lernten. 2007 wechselte er als stellvertretender Schulleiter nach Lütjenburg. Vor vier Jahren übernahm er die Leitung des Gymnasiums. Eigentlich wäre Seidel schon im Frühjahr in Pension gegangen. Der heute 66-Jährige verlängerte aber um ein halbes Jahr.

Für seine Zeit als Pensionär hat sich Seidel vor allem eines vorgenommen: Reisen. Er und seine Frau haben ein Ferienhaus in Schweden. In Eckernförde steht ein Wohnmobil für Touren bereit.

„Natürlich haben Sie übertrieben. Aber es hat mir gefallen“, sagte er nach den vielen Verabschiedungsreden unter anderem von Landrätin Stefanie Ladwig. „Schule kann so schön sein ohne Schüler“ heiße es manchmal unter Lehrern. In der Corona-Zeit sei das plötzlich Wirklichkeit geworden. Und es sei nicht schön gewesen. „Lehrer und Schüler waren froh wieder in die Schule zu dürfen.“

Und wie fängt man nun einen weißen Elefanten? Seinen Schülern erklärte Seidel die scheinbar unlösbare Herausforderung so: Man streiche den weißen Elefanten einfach grau an. Und dann fängt man ihn wie einen grauen Elefanten.

Seidels Nachfolger heißt Roland Harken. Der Pädagoge mit dem Fach Musik ist derzeit noch Schulleiter der deutsch-evangelischen Oberschule in Kairo. Um seine neue Schule kennenzulernen, flog er er für einige Tage aus Ägypten ein und sprach mit seinen zukünftigen Kollegen.