Ruhestand - aber nicht ohne die Musik

Jetzt musste er Abschied nehmen. Nicht komplett sang- und klanglos, aber wegen Corona war nichts Großes zu erwarten gewesen. Von den Kollegen verabschiedete er sich in einer Videokonferenz. Umso überraschter war Deimling, als an seinem letzten Arbeitstag einige der Musikschul-Dozenten vor der Tür des Prinzenhauses standen und ihm ein Ständchen gaben, ein kleines Abschiedskonzert.

1988 wurde Deimling Leiter der Plöner KMS

Verdient hat er es. Als er die Leitung der Kreismusikschule übernahm, war er 35 Jahre alt. Und vorher war er bereits Musikschulleiter in Münster gewesen. Und davor Klavierlehrer an der Musikschule Lüdinghausen. Der Kreis Plön verdankt ihm die „Grüne Note“, und das seit 28 Jahren. Immer am ersten Juni-Sonntag zeigen die Musikschüler, was sie gelernt haben. Erst auf dem Gelände von „re-natur“ in Ruhwinkel, nach drei Jahren dann in Plön. Dieses Jahr wegen Corona zum ersten Mal in Online-Konzerten.

43 Musikschullehrer unterrichten bei der KMS 1600 Schüler pro Jahr – „kaum ein Fach, das wir nicht haben“, erzählt Deimling. Ach doch, Alphorn und Zither nicht. „Aber wenn das jemand lernen möchte, besorg ich einen Lehrer“, sagt er schmunzelnd. Nun muss das ein Nachfolger übernehmen.

Instrumentalen Orientierungsunterricht entwickelt

1983 hat Deimling für die KMS den instrumentalen Orientierungsunterricht entwickelt. Ein Jahr lang lernen Kinder Instrumente kennen, immer sechs Wochen lang. „Damals bin ich auf großen Widerstand gestoßen. Aber jetzt ist das Standard bei allen Musikschulen.“ Deimling hat auch die Musicalklasse gegründet, die in zehn Jahren mehrere tausend Besucher begeisterte. Der Plöner Musikherbst stammt von ihm, zehn Jahre lang gab’s an drei Wochenenden im Prinzenhaus besondere Konzerte. Durch „Kultur macht stark“ vom Bundesbildungsministerium hat Deimling Grundschüler für die Musik interessiert, kostenlos unterrichtet und an die Orchesterarbeit herangeführt – an Geige, Cello, Flöte oder Saxonett. „Nur entsprechende Noten gab es nicht, also habe ich für sie die ,1. Plöner Musik‘ komponiert“, erzählt er.

444 Werke von Deimling bei der Gema gelistet

Denn das ist eine große Leidenschaft von Franz-Michael Deimling. Seit den 70er-Jahren komponiert er. „Inzwischen sind 444 Werke von mir bei der Gema gelistet“, kann er mit Stolz berichten. Wann hat er dafür Zeit? Viele Stücke entstanden, während er mit der Bahn fuhr. Deimling pendelte zwischen Plön und Berlin, wo seine Frau lebt. In den anderthalb Stunden im ICE zwischen Hamburg und Berlin ist so manches Werk entstanden, mit Kopfhörern im Ohr und dem Notenschreibprogramm des Laptops. Aber er hat auch immer Notenpapier auf dem Nachttisch liegen. „Ich habe schon irre musikalische Sachen geträumt, das will ich nach dem Aufwachen sofort aufschreiben können“, erzählt Deimling.

Kooperationen schätzt der KMS-Leiter sehr

Rückblickend schätzt Deimling auch sehr die Kooperation mit den Schulen. Das Räuberorchester am Plöner Gymnasium baute auf ihn (und spielte die Musik von James Bonds ,Skyfall‘ als Arrangement von Deimling bereits,als der Film just in Kinos anlief), das Streichorchester (mit dem er 2019 des Kreiskulturpreis einheimste). Und für das Juniororchester, das es seit 1989 gibt, schreibt er – „das ist besonders herausfordernd“. Die Kinder spielen ab der ersten Unterrichtsstunde im Orchester.

Geschrieben hat er auch die Prinzenhaus-Pastiche. Vor zwei Jahren wurde sie uraufgeführt. Sie basiert auf Noten vom Musikantenbalkon im Gartensaal des Plöner Prinzenhauses. Dessen Brüstung zieren Stuckarbeiten, auf denen neun Musikinstrumente zu sehen sind. Auf vier Bildern aber auch Notenblätter. Dass auf diesen Stuck-Notenblättern Fragmente von Musikstücken zu erkennen sind, entdeckte Deimling eher per Zufall. Ein musikalischer Schatz. Die Vorlage ist unbekannt, doch die Noten werden aus Stücken stammen, die um 1750 dem Musikgeschmack entsprachen, die der Herzog und seine Gäste hörten. Deimling schrieb die Pastiche (Nachahmung) als viersätziges Werk für Blockflöten, Pauken, Gitarre und Streicher.

Er bleibt im Landesverband aktiv

Komponieren wird Deimling mit Sicherheit auch im Ruhestand. Außerdem bleibt er stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes der Musikschulen Schleswig-Holstein, im Bundesverband ist er auch aktiv. „Es geht also weiter.“ Aber er freut sich auch, vielleicht mehr Zeit für seine Hobbys Fotografieren und Lesen zu finden.

