Vierter Corona-Todesfall im Kreis Plön

Die 79-Jährige hatte Vorerkrankungen und wurde in einem Krankenhaus in Kiel behandelt, wo sie verstorben ist. Der vermutliche Ansteckungsweg wurde ermittelt, alle weiteren Maßnahmen wurden ergriffen, teilte Kreissprecherin Nicole Heyck am Sonntag mit. Weitere Informationen teilte der Kreis zum Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht mit

Die ersten beiden an Covid-19 erkrankten Menschen, die im Kreis Plön starben, stammten aus der Gemeinde Stolpe. Dazu gehörte auch der zweite stellvertretende Bürgermeister. Sie waren 70 und 80 Jahre alt, beide litten an Vorerkrankungen. Eine 95-jährige Frau starb in der Klinik Preetz.

Corona im Kreis Plön : Den dritten Tag in Folge keine neuen Infektionen

Im Kreis Plön wurden den dritten Tag in Folge keine neuen Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der Erkrankten bleibt daher bei 104, meldet Heyck. Zwölf Patienten werden weiterhin im Krankenhaus behandelt.

Insgesamt haben sich in Schleswig-Holstein 2431 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl stieg damit um 30 Fälle. 129 Menschen - drei weniger als am Vortag - liegen im Krankenhaus. Die Zahl der Toten stieg auf 64.

