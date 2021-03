Preetz

„Frauenrechte sind bei uns noch lange keine Selbstverständlichkeit“, sagt Diakonin Julia Jünemann (Frauenarbeit im evangelischen Bildungswerk des Kirchenkreises Plön-Segeberg). In den 30 größten DAX-Unternehmen sitze nicht eine Frau im Vorstand.

Frauen gestalten noch nicht gleichberechtigt mit

„Wir sind immer noch nicht an dem Punkt, wo Frauen in der Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gleichberechtigt mitgestalten“, bedauert sie. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass Frauen diejenigen sind, die die Probleme zu Hause schultern müssten und sich dafür verausgabten, aber nicht die Wertschätzung erhielten, die ihnen zustehe.

Das kritisiert auch Sonja Reese-Brauers. Die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Plön wünscht sich, dass sich mehr Frauen in der Kommunalpolitik engagieren und für ihre Interessen einsetzen. Allerdings sei ein Sitzungsbeginn um 18 oder 19 Uhr familienfeindlich, da um diese Zeit die Kinder zu Bett gebracht werden.

Sie habe sich schon immer gegen Homeoffice eingesetzt, denn viele Frauen setzten sich erst nachts an den PC, wenn die Hausarbeit erledigt und die Kinder im Bett seien. „Homeoffice ist eine Rolle rückwärts.“

Frauen verdienen im Schnitt 20 Prozent weniger

Auch den durchschnittlichen Gehaltsunterschied von 20 Prozent sprach sie an: „Frauen werden schlechter bezahlt und haben eine schlechtere Altersversorgung.“ Das Thema Altersarmut war im vergangenen Jahr beleuchtet worden.

Die Frauenrechte verteidigen will auch Rubina Akrami. Die 27-Jährige ist erst vor gut einem Jahr aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. In Afghanistan dürften viele Töchter nicht die Schule besuchen oder studieren, Frauen dürften nicht allein leben oder nicht wieder heiraten, wenn ihr Ehemann stirbt, erzählt sie.

Afghanin setzt sich für gleiche Rechte ein

Sie will sich dafür einsetzen, dass Frauen und Männer gleiche Rechte auf Bildung und Arbeit hätten. „Frauen sollen selbst entscheiden, was sie wollen“, meint die studierte Politikwissenschaftlerin, die in Deutschland gerne ihren Master machen will.

AWO-Migrationsberaterin Annette Zacharias stellt fest, dass die Corona-Krise gerade für die zugewanderten Frauen ein Problem sei. Durch die fehlenden Kontakte könnten sie das Niveau ihrer Deutschkenntnisse nicht halten.

„Wir haben kleine Zoom-Gruppen etabliert, um den Kontakt zu halten.“ Doch viele ältere Frauen hätten keine Computer oder Smartphones. „Sie werden dadurch abgehängt, denn Weiterbildung und Informationsfluss laufen jetzt digital.“

Virtuelles Frauenfest mit biografischen Spuren

Virtuell läuft auch die nächste Veranstaltung der Akteurinnen: In einer Zoom-Konferenz am Montag, 8. März, ab 18 Uhr beleuchten Frauen aus verschiedenen Ländern, die heute in Preetz leben, das Thema Gleichstellung aus biografischer Perspektive, kündigt Ute Lefelmann-Petersen von Awo Interkulturell an.

Das Motto laute, welche Spuren Frauen hinterlassen haben und was sie sich für ihre Töchter wünschen. „Und das vor dem Hintergrund, dass Frauen oft noch unsichtbar sind oder unsichtbar gemacht werden.“

Weitere Infos zum virtuellen Frauenfest am 8. März erteilt Ulrike Martens per E-Mail: u.martens@diakonie-ploe-se.de