Die Coronakrise wurde auch zur Kulturkrise. Um dem entgegenzuwirken, hat das DRK-Schul- und Therapiezentrum in Schwentinental eine Eventreihe unter freiem Himmel ins Leben gerufen. Am Mittwoch verwandelten die Kieler Komödianten den Innenhof des Wohnzentrums in eine große Theaterbühne.